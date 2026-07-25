Stars Michael J. Fox erklärt, wie die Schauspielerei sein Leben ‚verlängert‘ hat

Michael J Fox - 2019 - Very Ralph premiere - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.07.2026, 12:00 Uhr

Der 'Zurück in die Zukunft'-Star ist dankbar, dass er trotz Parkinson weiter schauspielern kann.

Michael J. Fox ist überzeugt, dass seine Rückkehr zur Schauspielerei sein Leben „wirklich verlängert“ hat.

Bei dem ‚Zurück in die Zukunft‘-Star wurde Anfang der 1990er-Jahre Parkinson diagnostiziert. Aufgrund seiner zunehmend unzuverlässigen Sprachfähigkeit zog er sich 2020 zunächst von der Schauspielerei zurück, bevor er später sein Comeback feierte. Über seine Rückkehr sagte er im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘: „Sie hat mein Leben wirklich verlängert und mein Leben auf eine Weise interessant gemacht, mit der ich bis zu diesem Punkt nicht gerechnet hätte.“

Der Schauspieler geht nach eigenen Angaben philosophisch mit seiner Erkrankung um und weiß, dass sie darüber entscheidet, was er künftig tun kann und was nicht. Michael, der im Jahr 2000 die Michael J. Fox Foundation gründete, um die Forschung zu Parkinson zu unterstützen, erklärte: „Ich bin nicht im Ruhestand, was die Schauspielerei angeht. Aber wenn ich nie wieder schauspielern würde, dann hätte das einen sehr guten Grund. Ich lasse Parkinson die Entscheidungen für mich treffen.“

Bereits zuvor hatte Michael betont, dass er es nicht bereue, seinen Schauspiel-Ruhestand beendet zu haben, um in der Serie ‚Shrinking‘ mitzuwirken. Der Hollywood-Star war in der dritten Staffel der erfolgreichen Apple-Comedy-Drama-Serie zu sehen und erklärte, dass er die Erfahrung trotz aller Herausforderungen sehr genossen habe. Im Gespräch mit ‚Variety‘ sagte er: „Es war das erste Mal überhaupt, dass ich ans Set kommen konnte, ohne mir Sorgen machen zu müssen, ob ich zu müde bin oder husten muss oder irgendetwas anderes. Ich konnte einfach spielen.“

Das sei für ihn eine sehr besondere Erfahrung gewesen. „Denn in den Momenten, in denen ich dachte: ‚Ich werde das nicht schaffen‘, sagte ich mir: ‚Dann gehe ich eben damit um, dass ich es in dieser Szene nicht schaffe.‘ Und irgendwie kommt man da durch“, berichtete er. Später verriet Michael außerdem, dass er hoffe, auch in der vierten Staffel von ‚Shrinking‘ wieder dabei zu sein.