Michael Jackson - Madison Square Garden in New York 07 September, 2001 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.05.2025, 11:00 Uhr

Michael Jacksons Biopic könnte in zwei Filme aufgeteilt werden.

Der Film ‚Michael‘, der in Zusammenarbeit mit der Familie des verstorbenen Sängers gedreht wird und in dem sein Neffe Jaafar Jackson die Hauptrolle spielt, sollte nächstes Jahr in die Kinos kommen, wurde aber nun auf 2027 verschoben. Das Studio Lionsgate hat zugegeben, dass es so viel Material zu behandeln gebe, dass sie Optionen prüfen, ob es ein Film bleiben oder eine mehrteilige Geschichte werden soll.

Während einer Telefonkonferenz über die Quartalsergebnisse sagte Lionsgate-Filmchef Adam Fogelson: „Wenn man sich die Musikbibliothek ansieht, wenn man sich ansieht, was Michael Jackson in Bezug auf Musik und Beiträge zur Kunst abliefern konnte, stellen wir uns absolut die Frage, ob das bequem in einen Film passt oder nicht. Wir werden in den kommenden Wochen bereit sein, konkreter zu antworten.“

Adams Kommentare waren die Antwort auf die Frage, warum der Film verschoben wurde. Er sagte auch, dass CEO Jon Feltheimer bereits auf eine dreieinhalbstündige Version des Films hingewiesen hatte. Adam fügte hinzu: „Viele der größten Filme der letzten zehn oder 20 Jahre hatten Erstschnitte, die weit über dreieinhalb Stunden lang waren. Und als Jon das Filmmaterial erwähnte, war es kein Schnitt, sondern eine Ansammlung von Szenen, die wir gesehen haben.“