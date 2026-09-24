Musik Michael Kiwanuka spricht über Schlaganfall und kündigt neues Album an

Michael Kiwanuka Glastonbury 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2026, 11:00 Uhr

Michael Kiwanuka spricht über Schlaganfall und kündigt neues Album an.

Michael Kiwanuka befindet sich nach einem Schlaganfall auf dem Weg der Genesung.

Der 39-jährige Sänger gab bekannt, dass er vor einigen Monaten aufgrund einer Hirnblutung, die durch hohen Blutdruck ausgelöst wurde, einen „ziemlich schweren“ Schlaganfall erlitten hat. Gleichzeitig kündigte Kiwanuka sein neues Album ‚Fudge‘ an. In den vergangenen Monaten habe er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt, die seine musikalische Arbeit auf absehbare Zeit erheblich hätten beeinträchtigen können. Auf Instagram schrieb der Musiker: „Ich freue mich sehr, euch mein neues Album ‚Fudge‘ ankündigen zu können. „Besonders glücklich bin ich darüber, weil ich in den vergangenen Monaten mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, die mich auf absehbare Zeit stark daran gehindert hätten, Musik zu machen. Vor einigen Monaten hatte ich einen Schlaganfall, der durch eine Hirnblutung infolge von hohem Blutdruck ausgelöst wurde.“

Die Genesung nach einem Schlaganfall sei ein langer Weg. Deshalb habe er zuletzt auch einige Konzerte in den USA absagen müssen. Er freue sich aber darauf, seine Fans bald wiederzusehen. „Ich weiß noch nicht, wann ich wieder auf Tour gehen kann oder wie das aussehen wird. Die Hirnverletzung, die ich erlitten habe, war ziemlich schwerwiegend, deshalb liegt noch viel Reha vor mir“, stand weiter zu lesen.

Kiwanuka bezeichnete die vergangenen Monate als „schwierige Zeit“. Zugleich erklärte er, dass er „froh sein wird, wenn diese Zeit hinter ihm liegt“. „Es liegt ein langer und schwieriger Weg vor mir, aber ich kämpfe dafür, wieder gesund zu werden“, schrieb er weiter. „Es waren, muss ich sagen, einige schwierige Monate. Aber inzwischen habe ich das Gefühl, dass es bergauf geht.“

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Musiker seine geplanten Festivalauftritte abgesagt. Betroffen waren unter anderem die britischen Festivals We Out Here und Victorious, All Together Now in Irland, das Sziget Festival in Ungarn sowie Pukkelpop in Belgien. Als Grund nannte Kiwanuka damals eine „anhaltende Erkrankung“.