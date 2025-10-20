Film Michael Mann: KI für die Umsetzung für ‚Heat 2‘

Michael Mann - February 2015 - Avalon - Directors Guild of America Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.10.2025, 09:00 Uhr

Michael Mann plant, künstliche Intelligenz (KI) einzusetzen, um in ‚Heat 2‘ mit „Altern und Verjüngung“ zu experimentieren.

Der 82-jährige Regisseur arbeitet weiterhin an einer Fortsetzung seines gefeierten Krimi-Epos von 1995 und hat angedeutet, dass er bei der Produktion des Films, dessen Dreharbeiten er im nächsten Sommer beginnen möchte, Technologie einsetzen wird.

Mann sagte gegenüber Reportern beim Lumiere Film Festival in Frankreich: „Ich experimentiere nicht grundlos mit Technologie. Wenn ich einen dramaturgischen oder ästhetischen Bedarf dafür habe, dann gehe ich tief in das hinein, was ich brauche.“ Der Filmemacher, der beim Festival den Lumiere Award 2025 erhielt, fügte hinzu: „Altern und Verjüngung könnten im nächsten Film sehr wichtig sein.“

‚Heat 2‘, der auf dem gleichnamigen Roman von Mann und Meg Gardiner basiert, wurde im August aufgrund von Budgetproblemen von Warner Bros. gestrichen, aber der Regisseur ist der Meinung, dass die Verlagerung des Projekts zu United Artists, das zu Amazon MGM gehört, es ihm ermöglichen wird, den Blockbuster so zu drehen, wie er es möchte. Der Filmemacher erklärte: „‚Heat 2‘ ist ein teurer Film, aber ich glaube, er sollte in der richtigen Größe und im richtigen Umfang gedreht werden.“

Mann versprach, dass die Fortsetzung von ‚Heat‘ in den Kinos zu sehen sein wird.