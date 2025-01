Film Michelle Dockery: ,Downton Abbey 3’ ist eine Hommage an die verstorbene Dame Maggie Smith

Michelle Dockery - April 2022 - Avalon - Downton Abbey A New Era World Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.01.2025, 14:00 Uhr

Der Star deutete an, dass der neue Film eine emotionale Hommage an die verstorbene Darstellerin sei.

Michelle Dockery deutete an, dass ,Downton Abbey 3‘ ein „wunderschöner“ Film mit einer emotionalen Hommage an die verstorbene Dame Maggie Smith sei.

Die 43-jährige Schauspielerin, die die Rolle der Lady Mary Talbot (geb. Crawley) spielt, verkündete, dass die Fans mit dem dritten und letzten Film, der auf der erfolgreichen Serie basiert, etwas ganz Besonderes erwarten können.

Maggies Alter Ego, die verwitwete Gräfin, war im zweiten Film ,Downton Abbey: A New Era‘ (2022) gestorben und nach ihrem Tod im September im Alter von 89 Jahren ist der letzte Streifen für das Cast umso emotionaler geworden. Dockery verriet in einem Interview mit ,Collider‘: „Es ist ein wunderschöner Film. Für uns ist es eine große Freude gewesen, wieder zusammenkommen zu können. Der Film ist eine echte Hommage an Maggie Smith.“ Der 57-jährige Schauspieler Paul Giamatti hatte seine Rolle des Harold Levinson aus einer Folge der Show von 2013 für den Film wieder aufgenommen und Michelle genoss es, erneut mit dem Star zu arbeiten. Die Darstellerin erklärte: „Es ist wunderbar gewesen, erneut mit Paul arbeiten zu können. Er macht so viel Spaß. Und da er bereits ein Teil der Familie war, ist es schön gewesen, ihn wieder am Set mit dabei zu haben. Ich bin also sehr gespannt auf den letzten Film.“