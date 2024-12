Gemeinsam bei "Udo Jürgens Forever" Michelle Hunziker und Tochter Aurora feiern „sehr lebhaft“ Weihnachten

Michelle Hunziker und ihre älteste Tochter Aurora Ramazzotti in der TV-Show "Udo Jürgens Forever". (ili/spot)

SpotOn News | 18.12.2024, 15:13 Uhr

"Bei uns in Italien geht es sehr lebhaft zu", erzählen Michelle Hunziker und Tochter Aurora Ramazzotti im Weihnachtsinterview mit spot on news. Doch es wird auch emotional, wenn die "persönlichen kleinen Botschaften" verlesen werden.

Am Tag vor Weihnachten sind Michelle Hunziker (47) und ihre älteste Tochter Aurora Ramazzotti (28) gemeinsam in der TV-Show "Udo Jürgens Forever" (23. Dezember, 20:15 Uhr, das Erste) zu sehen, die anlässlich seines 10. Todestags (21. Dezember 2014) an den Schlagerstar erinnert. Die Sendung, die von Hunziker und Sänger Sasha (52) moderiert wird, wurde Mitte November vorab in München aufgezeichnet und so kann sich die Familie am Tag der Ausstrahlung voll und ganz auf Weihnachten freuen. Ob Hunziker und Ramazzotti dann vielleicht sogar mitten im Vorweihnachtsstress stecken, verraten sie im Doppelinterview mit der Nachrichtenagentur spot on news.

So vermeiden Mutter und Tochter Vorweihnachtsstress

"Ein bisschen Vorweihnachtsstress gehört ja dazu, aber ich versuche, nicht alles auf den letzten Drücker zu erledigen, damit es nicht zu hektisch wird", sagt Aurora Ramazzotti. Und ihre Mutter fügt in puncto Geschenke hinzu: "Meist versuche ich, alles rechtzeitig zu besorgen und organisiere mich früh genug, aber es gab auch schon Jahre, in denen mir das nicht gelungen ist."

Sie selbst freue sich am meisten, wenn "die Familie zusammen ist und Zeit zusammen verbringt", so die schweizerisch-italienische Fernsehmoderatorin. Auch selbst gemalte Bilder oder Gebasteltes ihrer beiden jüngeren Töchter Sole (geb. 2013) und Celeste (geb. 2015) machen sie glücklich. "Besonders schön ist es, wenn man merkt, dass der andere sich Gedanken gemacht hat. Das können auch einfach ein paar persönliche Zeilen sein", sagt Hunziker.

Lebhaft, aber auch emotional

Die "persönlichen Zeilen" scheinen bei dieser Familie sogar gesetzt zu sein, denn Hunziker verrät auch: "Zu den Geschenken gibt es für den Beschenkten eine persönliche kleine Botschaft, die auch vorgelesen wird." Das sei dann immer sehr emotional.

Gefeiert wird mit der ganzen Familie, wie Ramazzotti verrät. "Es gibt viel gutes Essen, Geschenke und Musik. Bei uns in Italien geht es sehr lebhaft zu", schwärmt die Mutter des kleinen Cesare, der im Frühjahr 2023 das Licht der Welt erblickte. "Und natürlich darf auch ein Weihnachtsbaum nicht fehlen", fügt sie hinzu. Mit Cesares Papa, Goffredo Cerza (28), hat sich die Tochter von Musiker Eros Ramazzotti (61) Anfang des Monats verlobt.

Ob auch der Schmusesänger, den Aurora zum stolzen Opa gemacht hat, und seine Familie bei der großen Familien-Weihnachtsfeier dabei sind, haben die beiden offengelassen. Dass Tomaso Trussardi (41), Hunzikers zweiter Ehemann und der Vater ihrer jüngeren Töchter, dabei ist, ist allerdings mehr als wahrscheinlich.

Ein traditionelles Weihnachtsgericht gibt es übrigens nicht. "Wir entscheiden immer relativ spontan, was es an Weihnachten zu essen gibt. Aber es gibt ein festliches Essen", betont Hunziker. Ein süßes Element ist bei den Speisen aber offenbar gesetzt: "In Italien gibt es an Weihnachten bei uns immer Panettone, einen Kuchen mit getrockneten Früchten darin", erzählt Aurora Ramazzotti.

Um die Weihnachtspfunde sorgt sich zumindest Hunziker nicht, denn nach den Feiertagen steht Bewegung auf dem Programm. "Wir fahren nach Weihnachten fast immer in die Berge zum Skifahren oder Wandern. Ich bin gerne in der Natur und Bewegung gehört für mich immer dazu", schwärmt sie.

Vorfreude auf das neue Jahr

Michelle Hunziker und Aurora Ramazzotti freuen sich aber nicht nur auf das Weihnachtsfest, sondern auch schon auf 2025. "Ich bin gespannt, was das neue Jahr bringt", sagt die frisch verlobte 28-Jährige. Und auch Hunziker freut sich auf "Zeit mit meiner Familie und natürlich auch auf hoffentlich viele neue Projekte".