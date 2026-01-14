Film Michelle Williams stößt zum Cast von Damien Chazelles nächstem Film

Michelle Williams - Golden Globes 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.01.2026, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin schließt sich Cillian Murphy und Daniel Craig an, die ebenfalls in dem unbetitelten Film mitwirken.

Michelle Williams spielt in Damien Chazelles nächstem Film mit.

Chazelle hat das Drehbuch für den noch unbetitelten Film verfasst, in dem auch Cillian Murphy und Daniel Craig zu sehen sein sollen. Details zur Handlung sind bislang noch nicht bestätigt, aber Insider berichteten gegenüber ‚Deadline‘, dass die Geschichte in einem Gefängnis spielt und die Produktion noch in diesem Jahr starten soll.

Williams soll kurz vor der Weihnachtssaison für den Film unterschrieben haben. Chazelle wird die Regie übernehmen und das Projekt gemeinsam mit Olivia Hamilton unter ihrem Label Wild Chickens Productions produzieren. Bereits im Mai letzten Jahres wurde berichtet, dass Murphy und Craig in Verhandlungen standen, um in Chazelles nächstem Film mitzuspielen. Die Nachricht über das Paramount Pictures-Projekt tauchte erstmals im April 2024 auf.

Damals war noch nicht bekannt, wer in dem Film mitspielen würde. Es wurde jedoch erwartet, dass der ‚La La Land‘-Regisseur und die Paramount-Verantwortlichen Treffen mit bekannten Schauspielern für das Projekt abhalten würden. Der Filmemacher hatte Ende 2022 einen Vertrag mit Paramount unterschrieben, nachdem er zuvor bereits mit dem Studio an seinem Film ‚Babylon‘ gearbeitet hatte. Dieser war trotz einer hochkarätigen Besetzung mit Stars wie Margot Robbie und Brad Pitt an den Kinokassen gefloppt.

Chazelle räumte ein, dass der Misserfolg des Historienfilms wahrscheinlich die Finanzierungsmöglichkeiten für seine zukünftigen Projekte beeinflussen werde. Im ‚Talking Pictures‘-Podcast erklärte er: „Ich habe keine Illusionen. Ich werde in nächster Zeit kein Budget in der Größenordnung von ‚Babylon‘ bekommen, zumindest nicht für diesen nächsten Film.“