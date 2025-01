Film ,Mickey 17‘-Regisseur bezeichnet das Projekt als „sehr menschlichen Science-Fiction-Film“

Robert Pattinson - The Batman premiere 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.01.2025, 16:00 Uhr

Der Filmemacher hat seinen mit dem Star in der

Filmemacher Bong Joon-ho hat seinen mit Robert Pattinson in der Hauptrolle besetzten ,Mickey 17‘-Film als einen „sehr menschlichen Science-Fiction-Film“ bezeichnet.

Der ,Parasite‘-Regisseur hat eine neue Beschreibung seines kommenden Films veröffentlicht, in dem auch die Stars Mark Ruffalo, Steven Yeun und Naomi Ackie mitspielen.

Joon-ho hat das neue Projekt als „eine neue Art von Science-Fiction“ beschrieben. Bei einer Pressekonferenz in Seoul am Montag (20. Januar) erzählte Bong: „‚Mickey 17‘ ist ein Science-Fiction-Film, so wie wir ihn allgemein kennen, aber gleichzeitig ist es ein sehr menschlicher Science-Fiction-Film voller menschlicher Note. Es ist die Geschichte von Mickey, einem schlichten, machtlosen und bemitleidenswerten jungen Mann, der von Robert Pattinson gespielt wird. Es ist eine neue Art von Science-Fiction.“ Pattinson gab zuvor zu, dass es ihm „ziemlich schwer“ gefallen sei, den Sinn für Humor seiner Filmfigur darzustellen. Robert habe jedoch eine Möglichkeit gefunden, den Humor zu kanalisieren, nachdem Mickey ihn an einen „wirklich schlecht erzogenen Hund“ erinnerte, den der Schauspieler einmal besaß. Joon-ho bestand zuvor darauf, dass der ,Twilight‘-Star seine erste Wahl für die Rolle gewesen sei.