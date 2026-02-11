Film Mike Flanagan übernimmt Regie bei Verfilmung von Stephen Kings ‚The Mist‘

Bang Showbiz | 11.02.2026, 14:00 Uhr

Mike Flanagan wird eine Adaption von Stephen Kings Roman ‚The Mist‘ inszenieren.

Der 47-jährige Filmemacher übernimmt sowohl die Regie als auch das Drehbuch für seine neueste Interpretation eines Werks des legendären Horrorautors und bringt die Novelle aus dem Jahr 1980 auf die große Leinwand. In ‚The Mist‘ wird eine Kleinstadt im US-Bundesstaat Maine von einem dichten, mysteriösen Nebel eingehüllt, aus dem Kreaturen auftauchen und die Bewohner angreifen. Eine Gruppe Überlebender sucht daraufhin Zuflucht in einem örtlichen Supermarkt. Wie typisch für Kings Werke bringt das Chaos bei einigen das Beste, bei anderen jedoch das Schlimmste zum Vorschein. Es entsteht eine Art Massenhysterie, und radikale Extremisten gewinnen an Einfluss – und werden schließlich ebenso gefährlich wie die Schrecken außerhalb des Gebäudes. Neben Regie und Drehbuch wird Flanagan den Film auch mit seiner Produktionsfirma Red Room Pictures produzieren – gemeinsam mit Tyler Thompson sowie Gary Barber und Chris Stone von Spyglass. Alexandra Magistro fungiert ebenfalls als ausführende Produzentin für Red Room.

‚The Mist‘ erschien ursprünglich in Kings Kurzgeschichtensammlung ‚Skeleton Crew‘ und wurde bereits 2007 mit Thomas Jane in der Hauptrolle verfilmt sowie 2017 als TV-Serie umgesetzt. Es ist die neueste King-Adaption durch Flanagan, der zuvor bereits ‚Das Spiel (Gerald’s Game)‘, die ‚Shining‘-Fortsetzung ‚Doctor Sleep‘ sowie ‚The Life of Chuck‘ inszenierte. Der Regisseur arbeitet zudem an einer TV-Serie für Prime Video, die Kings ersten veröffentlichten Roman ‚Carrie‘ adaptiert.

Flanagan erklärte zuvor, dass er ‚Doctor Sleep‘ nicht ohne Kings Zustimmung gedreht hätte. Der Regisseur schilderte seine Vision für die Fortsetzung von 2019, da er wusste, dass King zahlreiche Kritikpunkte an Stanley Kubricks Klassiker von 1980 hatte, in dem Jack Nicholson den gequälten Jack Torrance spielte. Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ sagte Flanagan: „Nachdem er mir zugehört hatte und verstanden hatte, wie ich es angehen wollte und warum, gab er mir seinen Segen, bevor ich das Drehbuch schrieb. Und wenn er mir diesen Segen nicht gegeben hätte, hätte ich den Film nicht gemacht.“