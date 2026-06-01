Stars Mike Tindall verrät Spitznamen, die er und Zara Tindall füreinander haben

Zara and Mike Tindall - Cheltenham Racing Festival 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.06.2026, 14:00 Uhr

Der Ex-Rugby-Spieler enthüllt, wie er seine Frau im Privaten nennt.

Mike Tindall hat die überraschenden Spitznamen enthüllt, die er und seine Frau Zara Tindall füreinander haben.

Der ehemalige Rugby-Star und die Tochter von Prinzessin Anne glauben, dass Humor der Schlüssel zu ihrer erfolgreichen Beziehung ist. Neben Kosenamen füreinander haben sie auch einen humorvollen Paar-Spitznamen. Mike verriet gegenüber dem Magazin ‚woman+home‘: „Wir nennen uns beide ‚Munchkin‘, aber wenn es um Spitznamen geht, sind es Z und Mikey-T. Man muss immer die lustige Seite sehen!“

Die Tindalls sind Eltern von Mia (12), Lena (7) und Lucas (5). Auch wenn der Alltag mit drei Kindern „stressig“ sein kann, versuchen die beiden, ihren Humor zu bewahren. „Man versucht, alles gleichzeitig zu machen, und das ist schwierig. Aber man findet einen Weg“, erklärte der Brite. „Der ganze Punkt ist, einen Weg zu finden und es zu erledigen, während man gleichzeitig Spaß hat. Das versuchen wir jedenfalls.“

Mike und Zara, eine Olympiamedaillengewinnerin im Reitsport, treten beide gerne in Wettbewerben an. Doch laut dem 47-Jährigen hat seine Frau üblicherweise die Nase vorn. „Zara ist in allem wettbewerbsorientiert. Ich denke, das ist eine individuelle Einstellung. Und sie ist eine fantastische Köchin, 100 Prozent besser als ich und auch besser am Grill“, räumte er ein. Doch auch er selbst stehe gerne am Grill. „Welcher Mann nicht? Es lässt dich noch männlicher fühlen, Fleisch zu grillen“, scherzte Mike. Gleichzeitig sei er zuhause auch für den Abwasch und das Aufräumen zuständig.

Auf die Frage, ob ihre gemeinsamen Kinder Rugby spielen werden, sagte Mike: „Ich denke, der Kleine wird es tun. Beide Mädchen haben gespielt, und Mia spielte bis sie acht war. Aber dann kommt der Kontakt-Rugby-Teil mit acht, und das hat sie im Moment davon abgehalten.“ Der dreifache Vater hoffe aber, dass seine Tochter wieder zurück zu dem Sport finde.