Film Mila Kunis aß während ‚Black Swan‘-Dreharbeiten ’sehr wenig‘

Mila Kunis attends the Los Angeles Premiere of Goodrich 2024 -Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.08.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin spricht über den herausfordernden Dreh des Psycho-Thrillers von 2010.

Mila Kunis aß kaum, als sie ‚Black Swan‘ drehte.

Die Schauspielerin gab offen zu, dass sie während der Arbeit an dem 2010 erschienenen Film – inszeniert von Darren Aronofsky und mit Natalie Portman in der Hauptrolle – einer extrem strengen Diät- und Trainingsroutine folgte, um eine professionelle Ballerina glaubwürdig darzustellen.

Gegenüber dem ‚Vogue‘-Magazin enthüllte sie: „Meine Vorbereitung bestand aus sehr viel Tanzen und sehr wenig Essen – ich weiß, das sollte man eigentlich nicht sagen, aber es ist die Wahrheit. Ich habe Unmengen Brühe getrunken und zwölf Stunden am Tag getanzt.“

Über die Dreharbeiten zu dem Psychothriller verriet Mila außerdem: „Wir sollten ursprünglich nur drei Monate Vorbereitungszeit haben, bevor die Dreharbeiten begannen, aber dann ging uns ein Teil der Finanzierung verloren. So verlängerte sich die Vorbereitung auf sechs Monate, während Darren nach Geld suchte.“ Für den Regisseur sei das „natürlich schrecklich“ gewesen. „Aber Nat und ich waren überglücklich, weil wir drei zusätzliche Monate zum Tanzen bekamen“, erklärte die 42-Jährige.

Die intensiven Dreharbeiten führten auch dazu, dass Mila mehrere Verletzungen erlitt – eine davon so schwer, dass sie fürchtete, aussteigen zu müssen. „Wir drehten diese Tanzszenen stundenlang und ich hatte überall an den Rippen blaue Flecken, nur vom ständigen Hochheben“, schilderte sie. „Außerdem kugelte ich mir ziemlich früh während der Produktion die Schulter aus und dachte, ich sei völlig am Ende. Aber Darren schickte mich zu einem Akupunkteur und irgendwie war danach wieder alles in Ordnung.“

Obwohl Darren versuchte, Natalie und Mila – die bereits vor dem Film befreundet waren – gegeneinander auszuspielen, um ihre Leistungen anzuspornen, durchschauten die beiden Schauspielerinnen seine Taktik schnell. „Darren sagte zu mir: ‚Nat arbeitet wirklich, wirklich hart. Sie nimmt sich nicht mal samstags und sonntags frei.‘ Dann schrieb ich Nat und sie meinte nur: ‚Nein, stimmt überhaupt nicht'“, erzählte Mila. Allerdings sei nichts davon böse gemeint gewesen.