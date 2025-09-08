Film Mila Kunis hatte Angst vor der Zusammenarbeit mit Daniel Craig

Mila Kunis attends the Los Angeles Premiere of Goodrich 2024 -Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.09.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin wusste nicht, wie sich die Dreharbeiten mit ihrem Kollegen gestalten werden.

Mila Kunis hatte Angst, dass die Zusammenarbeit mit Daniel Craig „in jede Richtung gehen könnte“.

Die beiden Stars standen für Rian Johnsons neuen Film ‚Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery‘ gemeinsam vor der Kamera und Kunis verriet, dass sie große Hoffnungen in ihre Onscreen-Partnerschaft mit dem ehemaligen ‚James Bond‘-Star setzte, da dessen Frau Rachel Weisz „so ein wunderbarer Mensch“ sei. Sie sagte im ‚PEOPLE‘-Interview: „Ich dachte: ‚Es gibt keine Möglichkeit, dass [Craig] keine wunderbare Person sein wird, mit der man arbeiten kann…‘ [Aber am ersten Tag dachte ich] ‚Das könnte in jede Richtung gehen. Das wird entweder eine wirklich schöne Produktion oder wir werden in unseren eigenen [Blasen sein, und] es wird schon okay sein‘.“

Allerdings, so Kunis, habe Craig bereits innerhalb der ersten zwei Stunden den Ton für das gesamte Team gesetzt: „Ich würde sagen, innerhalb der ersten zwei Stunden hat Daniel nicht nur für die Besetzung, sondern auch für die Crew den großartigsten Ton gesetzt.“ Kunis erklärte weiter, dass Craig ihr schnell gezeigt habe, dass die Produktion „wunderschön“ werden würde. „Wenn du jeden Morgen ans Set kommst, ist es einfach wunderschön zu hören: ‚Wir schaffen das, wir werden Spaß haben, wir werden es durchziehen, wir werden hart arbeiten, aber wir werden einander respektieren.‘ Und es war jeden einzelnen Tag dasselbe“, berichtete Kunis und betonte: „Und er [Craig] hat unglaublich viel zu tun. Ich meine, er ist in allem dabei. Und es gibt Monolog nach Monolog. Und dieser Mann war in der Lage, konzentriert zu bleiben, so professionell zu sein und genau zu wissen, wie man die Balance hält zwischen Spaß haben mit den Leuten und professionell bleiben.“

Der Film feierte seine Premiere beim internationalen Filmfestival im kanadischen Toronto und Craig gab bei der Premiere zu, dass er begeistert sei, erneut in Johnsons ‚Knives Out‘-Welt zurückzukehren – zum dritten Mal. Er sagte zu ‚PEOPLE‘: „Wie viel Glück habe ich, etwas wie das hier spielen zu dürfen? Das ist alles, woran ich denke, wenn ich an diese Figur denke. Ich meine, ich habe [James] Bond gespielt und jetzt spiele ich plötzlich [‚Knives Out‘-Charakter] Benoit Blanc. Es ist pures Glück. Ich habe wirklich großes Glück.“ Auf die Frage, ob der dritte Film sein letzter Auftritt als Benoit Blanc sein würde, antwortete Craig der Publikation: „Wer hat dir das gesagt? Hör zu, ich weiß es nicht. Rian hat noch nichts geschrieben, weil wir gerade diesen Film herausbringen. [Wenn er] ein weiteres Drehbuch schreibt, und es so gut ist, wie ich denke, dass es wahrscheinlich sein wird, dann ist es eine einfache Entscheidung.“