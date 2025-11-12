Stars Miles Teller plaudert über Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce

Miles Teller - November 2025 - Avalon - Eternity LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler und seine Frau sind mit dem Pop-Superstar befreundet.

Miles Teller glaubt, dass Taylor Swift und Travis Kelce „eine beeindruckende Hochzeit“ haben werden.

Der US-Schauspieler und seine Frau Keleigh Sperry sind mit dem Paar befreundet. Zwar weiß er noch nicht, ob sie zu dem großen Tag eingeladen werden, doch er ist „sehr glücklich“, dass die beiden zueinander gefunden haben.

Auf die Frage, ob er zu Taylors Hochzeit eingeladen sei, sagte Miles dem Magazin ‚Parade‘: „Ich weiß es nicht. Das wird, glaube ich, eine beeindruckende Hochzeit. Ich freue mich einfach sehr für die beiden. Ich kenne Trav auch schon eine Weile, und ich denke, sie haben eine tolle Zeit. Darauf kommt es ja an.“

Miles hatte zuvor enthüllt, dass er die Verlobung von Taylor und Travis „aufregend“ fand. Im September verriet er gegenüber ‚E! News‘: „Wenn man die Person findet, mit der man für immer zusammen sein möchte, sind das immer aufregende Neuigkeiten. Das ist der erste Schritt zu einer lebenslangen Partnerschaft.“ Der 38-Jährige hoffte außerdem auf ein Doppeldate mit dem Paar. Auf die entsprechende Frage antwortete er: „Ja, genau.“

Miles und Keleigh begleiteten Taylor, um Travis anzufeuern, als die Kansas City Chiefs im Super Bowl 2024 auf die San Francisco 49ers trafen. Dieses Jahr erklärte der ‚Top Gun: Maverick‘-Darsteller jedoch, dass er den Tight End nicht unterstützen werde, als dieser gegen Miles‘ geliebte Philadelphia Eagles spielte. „Zum Glück spielten die Chiefs beim letzten Super Bowl, bei dem ich dabei war, nicht gegen die Eagles. Dieses Jahr werde ich also in einem Meer von Grün sein“, verriet er ‚People‘ vor dem Spiel.

Der Schauspieler war 2021 in Taylors Musikvideo zum Song ‚I Bet You Think About Me‘ zu sehen. Keleigh habe geweint, als sie ihn zusammen mit der Sängerin tanzen sah. Im Gespräch mit ‚E! News‘ berichtete er: „Beim Dreh des Musikvideos spielte Taylor Keleigh zum ersten Mal ‚All Too Well (10 Minute Version)‘ vor. Keleigh sah Taylor in ihrem Hochzeitskleid und mich beim Tanzen mit Taylor, während sie die neue Version von ‚All Too Well‘ hörte – und sie hat einfach hemmungslos geweint.“