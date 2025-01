Stars Miley Cyrus: Emotionale Worte über Waldbrände in Los Angeles

Miley Cyrus - house remains 2018 - Jan 2025 - Instagram - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.01.2025, 09:00 Uhr

Die Popsängerin reflektiert auf Instagram über den Verlust ihres Haus bei den Waldbränden 2018.

Miley Cyrus wird „nie vergessen“, wie sie sich fühlte, als ihr Haus niederbrennte.

Die Popsängerin verlor ihre Villa in Malibu bei den Waldbränden 2018 und jetzt, wo ein ähnliches Feuer in Pacific Palisades in Los Angeles wütet, erinnert sie sich an den Moment, als sie von einem „Haufen Asche und Schutt“ empfangen wurde, wo ihre Eingangstür war.

Neben einem Foto der Überreste ihres alten Hauses schrieb sie in ihrer Instagram-Story: „Dieses Bild hat mich heute tief im Herzen getroffen. Dieses Foto wurde 2018 von meiner Veranda aufgenommen, nachdem wir unser Haus bei den Woolsey-Bränden verloren hatten. Es ist ein Gefühl, das man nie vergisst. Man geht zu der Tür, durch die man täglich geht, freut sich darauf, von den Menschen, die man liebt, begrüßt zu werden, aber stattdessen wird man von einem Haufen Asche und Schutt empfangen.“

Die Grammy-Preisträgerin, die zu dieser Zeit mit dem Schauspieler Liam Hemsworth verheiratet war und in ihrer Trennungshymne ‚Flowers‘ 2023 auf die Tragödie anspielte, ist „untröstlich“ über die aktuelle Situation.

„Meine Seele schmerzt für diejenigen, die diese Verwüstung am eigenen Leib erfahren, und ich weine um meine Stadt. Es ist mehr als herzzerreißend. Los Angeles steht für ‚den Traum leben‘, aber die Realität heute sind Trümmer und Zerstörung“, fügte Miley hinzu.

Die ‚Midnight Sky‘-Interpretin schloss ihren Beitrag mit dem Aufruf, zu helfen, wo man kann, und sandte ihre Liebe an alle Betroffenen. „Zeit, Ressourcen und Engagement von innerhalb und außerhalb unserer Gemeinschaft werden uns heilen, aber es schmerzt jetzt tief“, erklärte sie.