Stars Miley Cyrus hängt an Erinnerungen

Miley Cyrus at the Oscars March 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.09.2025, 11:00 Uhr

Miley Cyrus besitzt noch immer das Kleid, das sie bei ihrem ersten Date mit ihrem Ex-Ehemann Liam Hemsworth trug, und beschreibt es als einen von mehreren „schönen Momenten“, die sie aus ihrer Beziehung bewahrt hat.

Die 32-jährige Sängerin lernte den 35-jährigen Schauspieler 2009 während der Dreharbeiten zu ‚Mit Dir an meiner Seite‘ kennen. Ihre Beziehung dauerte ein Jahrzehnt, einschließlich einer Verlobung im Jahr 2012, einer Trennung im Jahr 2013 und einer Versöhnung im Jahr 2016. Sie heirateten im Dezember 2018, kurz nachdem sie ihr Haus in Malibu durch den Woolsey-Brand verloren hatten. Das Paar trennte sich weniger als ein Jahr später und schloss seine Scheidung Anfang 2020 ab.

Trotz ihrer Trennung möchte die ‚Flowers‘-Sängerin die Erinnerungsstücke an die schönen Momente, die sie während ihrer Beziehung geteilt haben, weiterhin aufbewahren. Sie erzählte ‚Vogue‘: „Ich habe buchstäblich ein Kleid, das ich trug, als ich meinen Ex-Mann kennenlernte, und dann habe ich mein Kleid, das ich bei unserem ersten Date trug. Zusammen mit Briefen und anderen Dingen möchte ich diese schönen Momente meines Lebens wirklich genießen.“

Cyrus äußerte sich dazu, als sie über ihr Modearchiv sprach, das sie in einem sogenannten „Legacy Rack“ organisiert hat – einer kuratierten Sammlung von Looks aus jeder Phase ihres Lebens. Sie erklärte: „Alles, was ich in meinem Leben tue, ist ein bisschen intensiv, aber es muss ganzheitlich sein. Und deshalb sind meine Lebensphasen für mich persönlich keine Kostüme, sondern eher eine Metamorphose oder eine echte Entwicklung.“ Die Sängerin räumte jedoch ein, dass es angesichts der hohen Aufmerksamkeit eine Herausforderung sei, zu entscheiden, welche persönlichen Gegenstände sie öffentlich zeigen möchte.