Musik Miley rückt ihre Liebe zu Maxx Morando in ‚Let’s Get Married‘ in den Mittelpunkt

Miley Cyrus and Maxx Morando - Mert Alas BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2026, 19:00 Uhr

Miley macht aus ihren Hochzeitsplänen mit Maxx Morando auch musikalisch kein Geheimnis.

In ihrem neuen Song ‚Let’s Get Married‘ und dem dazugehörigen Musikvideo stellt die Sängerin ihre Beziehung zu ihrem Verlobten in den Mittelpunkt. Das Paar, das sich im Dezember 2025 verlobte, ist gemeinsam in dem romantischen Video zu sehen. Veröffentlicht wurde der Clip am Freitag (18. September) zeitgleich mit Mileys neuem Album ‚Bass Persuades‘.

Das Musikvideo zeigt die beiden in intimen Alltagssituationen. Sie liegen gemeinsam im Bett und albern im Badezimmer herum, während Morando seine Verlobte in atmosphärischen Aufnahmen filmt. An anderer Stelle wird Mileys Silhouette an eine Wand projiziert. Auch textlich lässt der Song wenig Zweifel am Thema. Miley singt davon, noch in derselben Nacht heiraten zu wollen, sich bereits ganz in Weiß zu sehen und den Rest des gemeinsamen Lebens „in einen einzigen Urlaub“ zu verwandeln.

‚Let’s Get Married‘ ist dabei nur eine musikalische Facette ihres neuen Albums. Auf ‚Different Religion‘ experimentiert Miley mit Industrial-Sounds, während sie auf ‚Neon Signs‘ gemeinsam mit Andrew Wyatt psychedelischere Klänge anschlägt. Für ihre neue musikalische Ära hat die ‚Midnight Sky‘-Interpretin außerdem ihren Nachnamen Cyrus abgelegt.

Den Titel ‚Bass Persuades‘ erklärte Miley ihren Fans auf Instagram mit der besonderen Wirkung, die Musik auf Menschen haben könne. Sie sei gleichzeitig „kraftvoll, verletzlich, sanft und stark“. „Musik ergreift Besitz von uns“, schrieb sie. Menschen würden sie fühlen, mitsingen, dazu tanzen, Emotionen herauslassen und anschließend weitermachen. Das Album umfasse für sie Liebe, Herzschmerz und „jeden Teil des Lebens dazwischen“.

Zum Abschluss bedankte sich Miley bei ihren Fans dafür, dass sie ihr geholfen hätten, ihre größten Träume zu verwirklichen. „Ich hoffe von ganzem Herzen, dass ihr dieses Album liebt.“ Die Veröffentlichung von ‚Bass Persuades‘ will die Sängerin auch auf der Bühne feiern. Am 16. und 18. Oktober sind zwei Konzerte im Hollywood Bowl geplant.

Bass Persuades Track-Liste:

1. Bass Persuades

2. Different Religion (feat. Model/Actriz)

3. Let’s Get Married

4. Orbit

5. Aftermath

6. REDLIGHTS

7. Neon Signs (feat. Andrew Wyatt of Miike Snow)

8. Innocent Ways

9. Snow

10. Bass Persuades Remixx