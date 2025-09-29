Stars Miley Cyrus: Haus nach sieben Jahren wieder aufgebaut

Miley Cyrus - May 2025 - Avalon - Met Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.09.2025, 08:00 Uhr

Miley Cyrus steht nur noch wenige Wochen davor, in ihre Villa in Malibu zurückzukehren, sieben Jahre nachdem diese vollständig niedergebrannt war.

Die Sängerin verlor das Haus, das sie mit ihrem ehemaligen Partner Liam Hemsworth teilte, 2018 bei einem verheerenden Waldbrand – nur wenige Wochen vor der Hochzeit des Paares. Nun gab sie bekannt, dass der Wiederaufbau des Anwesens fünf Jahre gedauert hat, aber nun endlich kurz vor der Fertigstellung steht.

In einem Interview mit Pamela Anderson für die neue Ausgabe des ‚CR Fashion Book‘ sagte Miley: „Ich habe an einem Wiederaufbau gearbeitet. Ich habe mein Haus durch den Woolsey-Brand verloren und baue es nun seit fünf Jahren wieder auf. Es sieht so aus, als würde es in den nächsten Wochen für mich fertig sein.“ Die ‚Flowers‘-Sängerin war zum Zeitpunkt des Brandes, der ihr Haus zerstörte, auf einer Geschäftsreise in Südafrika. Im folgenden Monat heiratete sie Hemsworth, doch die Ehe endete ein Jahr nach der Hochzeit und die Scheidung wurde Anfang 2020 vollzogen.

Die Mzsikerin hatte kürzlich verraten, dass das Haus in Malibu viele besondere Erinnerungen für sie barg, da sie dort 2007 ihr Album ‚Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus‘ aufgenommen hatte, zu einer Zeit, als sie gerade angefangen hatte, ihre eigenen Songs zu schreiben.