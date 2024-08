Stars Miley Cyrus: Sie widmet tränenreiche Disney-Ehre Hannah Montana

Miley Cyrus performs onstage during the 66th GRAMMY Awards LA Feb 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2024, 08:00 Uhr

Miley Cyrus war den Tränen nahe, als sie der jüngste Star wurde, der je zur Disney-Legende ernannt wurde.

Die 31-jährige Schauspielerin und Sängerin widmete den Preis, den sie am Sonntag (11. August) beim D23-Event in Anaheim, Kalifornien bekam, ihrem Alter Ego Hannah Montana aus der erfolgreichen Disney Channel-Serie.

Über ihre Durchbruchsrolle, die sie von 2006 bis 2011 spielte, sagte sie: „Ich hatte einen Vorgeschmack darauf bekommen, wie mein Leben aussehen könnte, und von diesem Moment an wollte ich nichts anderes. Ein bisschen von allem hat sich verändert. Aber gleichzeitig hat sich überhaupt nichts geändert. Ich bin immer noch stolz darauf, Hannah Montana gewesen zu sein.“ An einer anderen Stelle in ihrer Rede sagte sie: „In vielerlei Hinsicht ist dieser Preis Hannah und all ihren erstaunlichen treuen Fans gewidmet und allen, die meinen Traum Wirklichkeit werden ließen. Um die Legende selbst zu zitieren: ‚Das ist das Leben.‘“

Bob Iger, der Chief Executive Officer der Walt Disney Company, kommentierte: „Zur Disney-Legende ernannt zu werden, ist die höchste Ehre, die unser Unternehmen jemandem verleihen kann, und die denjenigen vorbehalten ist, deren Talent und Leistung ihnen einen dauerhaften Platz in unserer Geschichte eingebracht haben. Die vierzehn Personen, die in diesem Jahr als Disney Legenden geehrt werden, haben alle außergewöhnliche kreative Beiträge in der Welt von Disney geleistet und wir freuen uns darauf, sie beim ‚D23: The Ultimate Disney Fan Event‘ zu feiern.“ Angela Bassett, Colleen Atwood, Martha Blanding, James L. Brooks, James Cameron, Jamie Lee Curtis, Steve Ditko, Harrison Ford, Mark Henn, Frank Oz, Kelly Ripa, Joe Rohde und John Williams sind die weiteren Preisträger