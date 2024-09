Stars Miley Cyrus: Sie wird wegen ‚Flowers‘ verklagt

Miley Cyrus - Marc Jacob NYFW event on February 12, 2020 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.09.2024, 08:00 Uhr

Miley Cyrus wird wegen Urheberrechtsverletzung für ihren Hit ‚Flowers‘ aus dem Jahr 2023 verklagt.

Die 31-jährige Popsängerin wurde beschuldigt, die Melodie, die Harmonie und den Refrain von Bruno Mars‘ Hit ‚When I Was Your Man‘ aus dem Jahr 2012 von Tempo Music Investments übernommen zu haben, die behaupten, einen Anteil an Brunos Song zu haben, berichtet TMZ.

Der Text ist eine Paraphrase von Brunos Song, aber da es sich nur um ähnliche Ideen handelte, war es ursprünglich nicht notwendig, ihn als Co-Autor von ‚Flowers‘ aufzuführen. Mileys Refrain lautet: „Ich kann mir selbst Blumen kaufen. Meinen Namen in den Sand schreiben. Stundenlang mit mir selbst reden. Dinge sagen, die du nicht verstehst. Ich kann selbst zum Tanzen gehen. Und ich kann meine eigene Hand halten. Ja, ich kann mich besser lieben als du.“ Bruno singt auf seinem Track: „Dass ich dir Blumen hätte kaufen und deine Hand halten sollen. Jetzt tanzt mein Baby, aber sie tanzt mit einem anderen Mann.“

Miley gewann mehrere Preise für den Hit, darunter einen Grammy für die Platte des Jahres, aber Tempo Music Investments besteht darauf, dass sie die Auszeichnungen ohne ‚When I Was Your Man‘ nicht erhalten hätte. Das Unternehmen sagte dem Outlet: „Es ist unbestreitbar, basierend auf der Kombination und der Anzahl der Ähnlichkeiten zwischen den beiden Aufnahmen, dass ‚Flowers‘ ohne ‚When I Was Your Man‘ nicht existieren würde.“ Das Unternehmen verlangt nicht nur Geld von dem ehemaligen Disney-Star, sondern will, dass ihr die Aufführung des Songs untersagt wird. Bruno (38) ist nicht Teil der Klage gegen Miley.

‚Flowers‘ ist auf Mileys Album ‚Endless Summer Vacation‘ zu hören. Es wurde gemunkelt, dass der Disco-Pop-Song ein Seitenhieb auf ihren Ex-Mann, den 34-jährigen Schauspieler Liam Hemsworth, war. Zum weltweiten Erfolg des Hits twitterte Miley damals: „Wir feiern, dass ‚Flowers‘ diese Woche wieder #1 auf der ganzen Welt ist! Ich liebe es, dass diese Platte auf so positive Weise verbindet und es ist eine Freude, weiterhin Musik für euch zu machen. Diese Meilensteine werden nur durch die Hörer und meine unglaublichen Fans ermöglicht. Unendlich dankbar.“