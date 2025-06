Stars Miley Cyrus: Sorgen wegen Überbelastung junger Popstars

Miley Cyrus - May 2025 - Avalon - Met Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.06.2025, 16:00 Uhr

Miley Cyrus sprach darüber, dass sie befürchtet, dass Sabrina Carpenter „überbelastet“ sein könnte.

Die 33-jährige Schauspielerin, die mit 14 Jahren durch die Disney-Serie ‚Hannah Montana‘ berühmt wurde, ist der Meinung, dass jungen Künstlern regelmäßige Therapiesitzungen angeboten werden sollten.

Besonders besorgt sei Miley dabei um das Wohlergehen von Sängerinnen wie der ‚Espresso‘-Hitmacherin wegen ihres vollen Terminkalenders. Die Künstlerin verriet in einem Interview mit der ‚New York Times‘: „Ich glaube, das Einzige, was mir auffällt, ist, wenn Leute einfach zu hart arbeiten. Ich habe Sabrina Carpenter ein paar Mal getroffen und jedes Mal, wenn ich sie sehe, überkommt mich der Drang, sie danach zu fragen, ob alles in Ordnung ist.“ Cyrus wisse nur zu gut, wie es sich anfühlt, „sich selbst überzubelasten“ und erzählte: „Ich weiß, wie es sich anfühlt, sich selbst überzubelasten, und ich möchte nicht, dass jemand anderes überbelastet wird.“ Miley lobte die aktuelle Generation der „neuen Mädchen“, da sie findet, dass die Popstars heute viel selbstbewusster seien als sie es in ihrem Alter war.