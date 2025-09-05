Stars Miley Cyrus verletzt sich bei Küchenunfall mit Mixer an der Hand

Miley Cyrus at the Oscars March 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2025, 18:00 Uhr

Miley Cyrus wurde ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie sich beim Kochen versehentlich mit einem Mixer an der Hand verletzt hatte.

Die 32-jährige Popsängerin erinnerte sich an den schrecklichen Vorfall nun in einem gemeinsamen Interview mit ihrer Mutter Tish Cyrus und ihren Schwestern. Ihre ältere Schwester Brandi erzählte von dem Jahr, in dem Miley versuchte, in der Küche die Führung zu übernehmen – und mit Stichen endete.

Brandi erzählte dem Magazin ‚The Cut‘: „In dem einen Jahr, in dem du versucht hast, das Thanksgiving-Dinner zu kochen, hast du dir den Finger abgeschnitten.“ Miley erklärte dann: „Stimmt. Das war vor Ewigkeiten. Es war ein Handmixer – ich habe meine Hand gemixt.“ In der Küche wird Miley deswegen nicht mehr ganz so regelmäßig aktiv. „Ich koche ab und zu. Aber ich würde nicht sagen, dass Mom es wirklich gern hat, wenn das bei ihr zu Hause passiert, weil sie die Küche gern sauber hält, und es macht einfach mehr Chaos, als sie möchte. Aber Dinner sind ohnehin nicht wirklich unser Ding.“

Der Mixer-Unfall ereignete sich 2012, und ein Vertreter der Sängerin bestätigte damals gegenüber ‚Us Weekly‘, dass sie genäht werden musste: „Sie hat sich beim Kochen in den Finger geschnitten. Musste ein paar Stiche bekommen. Es geht ihr gut.“

Miley sprach auch selbst auf X – früher bekannt als Twitter – über den Unfall: „Ich bin komplett zugenäht und habe eine Schiene, also geht’s mir gut. Wie man an meinem Gesichtsausdruck erkennen kann, hat es sich nicht so gut angefühlt. Verfluchter Mixer!“