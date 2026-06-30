Stars Millie Bobby Brown: Am ‚Stranger Things‘-Set verpasste sie die normale Jugend

Millie Bobby Brown attends the 2026 Netflix Upfront - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2026, 11:00 Uhr

Millie Bobby Brown fällt es schwer, mit Gleichaltrigen in Kontakt zu kommen.

Die 22-jährige Schauspielerin glaubt, dass ihr als Teenager die „Sozialisierung“ gefehlt hat, weil sie einen Großteil ihrer prägenden Jahre am Set von ‚Stranger Things‘ verbracht und dort eine enge Bindung zur Crew aufgebaut hat.

Im Podcast ‚Happy Sad Confused‘ sagte sie: „Manchmal, wenn Fans auf mich zukommen, rufen sie ‚Millie!‘, und ich reagiere dann mit ‚Aah!‘ Ich weiß manchmal einfach nicht, wie ich auf Gleichaltrige reagieren soll. Das fällt mir schwerer. Weil ich hauptsächlich mit Männern aus den Crews aufgewachsen bin – ändern wir das mal.“

Die ‚Enola Holmes‘-Darstellerin erklärte, dass viele der Crewmitglieder, mit denen sie zusammengearbeitet habe, „Männer über 40“ gewesen seien, weshalb sie sich nicht wirklich sicher sei, wie sie mit jüngeren Menschen sprechen solle. „Ich habe also während meiner Kindheit viel Erwachsenen-Gerede mitbekommen und nicht wirklich über die Dinge gesprochen, über die man als Kind normalerweise spricht“, erklärte die Darstellerin. Bobby Brown – die 2013 in ‚Once Upon a Time in Wonderland‘ ihr professionelles Schauspieldebüt gab – kann ausführlich über „verschiedene Objektivwechsel und Einstellungen“ sprechen, tut sich aber schwer, mit Leuten über alltägliche Themen wie Lieblingsbars und -restaurants zu plaudern.

Ihr Sozialleben erhielt jedoch einen Schub, als sie ihren heutigen Ehemann Jake Bongiovi kennenlernte, der ganz anders ist. Sie sagte: „Das komplette Gegenteil von mir. Weißt du, er war im Internat und auf dem College, deshalb ist er so ein geselliger Typ. Als ich ihn kennenlernte, habe ich wirklich versucht, mich mehr in diese Richtung zu entwickeln. Ich befinde mich also gerade in meiner geselligen Phase.“

An anderer Stelle im Interview bezeichnete Millie – die im vergangenen August ein kleines Mädchen adoptiert hat – den 63-jährigen Schauspieler Tom Cruise als „lieben Freund“, als sie sich daran erinnerte, wie sie mit seinem Hubschrauber geflogen war. Auf die Frage, ob sie Tom kenne, antwortete Millie bei einem Auftritt im ‚Happy Sad Confused‘-Podcast: „Er ist ein lieber Freund. Er ist ein wunderbarer Mann, und ich bin sehr glücklich, ihn meinen Freund nennen zu dürfen.“