Stars Millie Bobby Brown bestätigt Geschlecht ihres zweiten Babys

Millie Bobby Brown - June 2026 - Avalon - Enola Holmes 3 Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2026, 10:00 Uhr

Millie Bobby Brown bestätigt Geschlecht ihres zweiten Babys.

Millie Bobby Brown und ihr Ehemann Jake Bongiovi sind erneut Eltern geworden – und dieses Mal ist es ein Junge.

Die 22-jährige Schauspielerin hat die Geburt ihres zweiten Kindes nun mit einem ersten Foto bestätigt. Auf Instagram veröffentlichte der ‚Stranger Things‘-Star eine Aufnahme, auf der die Hände der frischgebackenen Eltern sowie die Finger ihrer Tochter und ihres neugeborenen Sohnes zu sehen sind. Dazu schrieb Millie lediglich: „Hallo, kleiner Mann!“ Damit machte sie zugleich das Geschlecht des jüngsten Familienmitglieds öffentlich. Millie und Jake, der 24-jährige Sohn von Rockmusiker Jon Bon Jovi, hatten im August 2025 erstmals bekannt gegeben, dass sie ein kleines Mädchen adoptiert haben. Zu den engen Vertrauten der Familie gehört auch Noah Schnapp (21), Millies ‚Stranger Things‘-Kollege und zugleich Pate ihrer Tochter.

Dass das Paar erneut Nachwuchs bekommen haben könnte, hatte sich bereits vor wenigen Tagen angedeutet. Am 7. September teilte Brown auf Instagram ein Video von einem gemeinsamen Ausflug in die Dolomiten in Italien. Darin ist sie mit ihrer Tochter auf dem Arm zu sehen, während Bongiovi neben ihr läuft und eine Babytrage vor der Brust trägt. Das Gesicht beziehungsweise der Blick auf das jüngste Familienmitglied blieb dabei allerdings verborgen.

Schon im Juni hatte Brown über ihre persönlichen Vorstellungen von Familie gesprochen. Im Podcast ‚Not Gonna Lie‘ von Kylie Kelce erzählte sie, dass sie sich schon als Kind eine Adoption gewünscht habe. „Ich wollte immer, immer adoptieren. Das war schon als Kind ein Traum von mir“, erklärte sie. Als kleines Mädchen habe sie mit ihren Puppen gespielt, die in ihrer Fantasie allesamt adoptiert gewesen seien. Eine Schwangerschaft habe sie dagegen nie nachgespielt. Das bedeute jedoch nicht, dass sie sich kein leibliches Kind wünsche. „Ich hoffe, dass das eines Tages zu meiner Zukunft gehört“, sagte Brown.

Die Schauspielerin betonte zudem, wie stolz sie darauf sei, Adoptivmutter zu sein. Für sie spiele es keine Rolle, auf welchem Weg eine Frau zur Mutter werde. „Wir sind alle Mütter, ganz egal, ob Adoptivmutter, leibliche Mutter oder eine andere mütterliche Bezugsperson“, sagte Brown im Gespräch mit ‚Extra‘. Mütter würden unabhängig von ihrer persönlichen Geschichte eine wichtige Rolle dabei spielen, die nächste Generation großzuziehen. Deshalb verdienten Frauen aus ihrer Sicht Anerkennung für ihre unterschiedlichen Wege zur Familie. „Jede Frau sollte in jeder Hinsicht und an jedem einzelnen Tag gefeiert werden“, erklärte der ‚Enola Holmes‘-Star.