Auf der New York Comic Con Millie Bobby Brown: Glamouröser Auftritt im Glitzer-Playsuit

Millie Bobby Browns ist mit ihrem glitzernden Playsuit nicht zu übersehen. (paf/spot)

SpotOn News | 18.10.2024, 09:55 Uhr

"Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown strahlte auf der New York Comic Con in einem funkelnden Glitzer-Outfit. Ihr silberner Playsuit war mit schimmernden Steinen übersät.

Millie Bobby Brown (20) hat bei der New York Comic Con am Donnerstag einen funkelnden Auftritt hingelegt. Die Schauspielerin erschien zu der Panel-Diskussion des Sci-Fi-Films "The Electric State" in einem Silber glitzernden Playsuit, der mit unzähligen Steinchen besetzt war. Der langärmelige Hosenanzug setzte ihre Beine elegant in Szene, die sie unter einer dunklen Strumpfhose präsentierte. Das Oberteil war hochgeschlossen. Abgerundet wurde der Look durch silberne Ohrringe. Seine Haare trug der "Stranger Things"-Star im modernen Wet-Look.

Gemeinsam mit Chris Pratt (45) stellte sich Millie Bobby Brown den Fragen des Publikums zur Netflix-Produktion "The Electric State". Ihr Co-Star erschien in einem lässigen Outfit: ein schwarzer Blazer, kombiniert mit einem weinroten T-Shirt und einer schwarzen Hose. Im Trailer des Films ist Pratt mit einem markanten Schnurrbart und halblangen, welligen Haaren zu sehen. Auch Brown zeigt sich in dem Film mit einem komplett neuen Look: Sie trägt blonde Locken und einen frechen Fransenpony.

Dystopisches Setting in den 1990ern

In dem Film begibt sich ihre Figur Michelle an der Westküste der USA auf die Suche nach ihrem kleinen Bruder. Mit von der Partie sind der Schmuggler Keats (Pratt) und die Roboter der beiden. Die Geschichte spielt sich nach einem gescheiterten Aufstand der Roboter ab, die im Exil leben. Das Setting ist der Trailer-Beschreibung zufolge eine "Alternativversion der 90er". Der Film feiert am 14. März 2025 seine weltweite Premiere auf der Streamingplattform. Brown habe sie sich "sofort in die Show verliebt", zitiert das Portal "What's On Netflix" die Schauspielerin. Dass die viermaligen Marvel-Regisseure Anthony (54) und Joe Russo (53) die Regie übernahmen, habe sie "so begeistert".

Als Vorlage für den Film diente der gleichnamige Comicroman des schwedischen Künstlers Simon Stålenhag (40). Das Drehbuch verantworteten Christopher Markus (54) and Stephen McFeely (54). Neben Brown und Pratt übernehmen unter anderem Stanley Tucci (63) und "Die Goonies"-Star Ke Huy Quan (53) weitere Rollen.