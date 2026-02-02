Stars Minnie Driver ‚liebt‘ es, wie sie aussieht

02.02.2026

Die Hollywood-Darstellerin hat kein Problem mit dem Älterwerden - das steckt hinter ihrer entspannten Haltung.

Minnie Driver glaubt, dass „Selbstliebe und Selbstakzeptanz“ der Schlüssel sind, um Frieden mit dem eigenen Körper zu schließen.

Die Hollywood-Schauspielerin hat verraten, dass sie den Alterungsprozess akzeptiert hat und mit ihrem Aussehen zufrieden ist. Außerdem teilte sie ihre Weisheit darüber, wie man würdevoll älter wird. „Ich liebe meinen Körper und mein Aussehen“, erzählte die 56-Jährige gegenüber dem ‚Times‘-Magazin. „Das ist der einzige Weg, um aus dieser Falle herauszukommen, Angst davor zu haben, sein Aussehen zu verlieren – durch Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Ich bin mit meinem Gesicht gealtert.“

Minnie erklärte außerdem, dass Frauen ein schreckliches Dilemma erleben, wenn es um Schönheitsoperationen geht. „Wenn man ein Facelift hat, sagen alle: ‚Oh mein Gott, sie sieht zu jung aus.‘ Wenn man kein Facelift hat, sagen sie: ‚Sie altert nicht richtig. Sie sieht so alt aus.‘ Das ist verrückt. Man kann nicht gewinnen“, sagte sie. Die ‚Good Will Hunting‘-Darstellerin zeigte sich schwer frustriert von der Doppelmoral, mit der Frauen zu kämpfen haben. „Ich unterstütze das Recht einer Frau, zu tun, was sie will. Ich würde niemals urteilen“, betonte sie.

Zuvor hatte Minnie offen über ihr Privatleben gesprochen und zugegeben, dass sie „so froh“ ist, mit ihrem Verlobten Addison O’Dea die Liebe gefunden zu haben. Die Schauspielerin – die zuvor unter anderem mit Matt Damon und John Cusack liiert war und mit Josh Brolin verlobt war – ist seit 2018 mit dem 46-jährigen Filmemacher zusammen. Sie ermutigte Frauen jedoch, „feierlich in Ordnung“ zu sein, wenn sie nie Mr. Right treffen.

„Umgib dich zu 1000 Prozent mit dem Gedanken, dass du vielleicht nie wieder jemanden treffen wirst. Setze dich damit auseinander“, erklärte sie gegenüber dem ‚Grazia‘-Magazin. Minnie fügte hinzu: „Wenn dann ein Mann in dein Leben tritt – großartig. Und wenn kein Mann in dein Leben tritt – auch großartig.“