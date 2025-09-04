Stars Miranda Kerr feierte am Wochenende Geburtstagsparty mit Orlando Bloom und Katy Perry

Miranda Kerr - Forbes Australia Women's Summit 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2025, 11:00 Uhr

Die Victoria’s-Secret-Schönheit verrät, wie gut sie sich noch immer mit dem Vater ihres Sohnes und dessen Ex versteht.

Miranda Kerr hat das Wochenende damit verbracht, den Geburtstag von Orlando Blooms und Katy Perrys Tochter zu feiern.

Die 43-Jährige hatte schon immer ein gutes Verhältnis zu ihrem Ex – von dem sie sich 2013 nach sechs gemeinsamen Jahren trennte – sowie zu der ‚Roar‘-Sängerin, die ihre eigene Trennung von dem Schauspieler im Juni dieses Jahres bestätigte.

Das Model wurde nun gefragt, ob die Trennung der beiden Stars einvernehmlich verlaufen sei. Daraufhin verriet Miranda, dass sie alle am Wochenende gemeinsam den fünften Geburtstag von Orlandos und Katys Tochter Daisy gefeiert hätten. „Ich habe sie beide am Wochenende gesehen. Wir haben Daisys Geburtstag gefeiert. Wir sind eine große, glückliche Familie“, stellte sie in der ‚KIIS FM Kyle and Jackie O Show‘ klar. „Katy ist fantastisch, ich liebe sie. Und Orlando natürlich.“

Die Victoria’s-Secret-Schönheit – die mit dem ‚Fluch der Karibik‘-Darsteller den 14-jährigen Sohn Flynn hat – betonte, wie wichtig es sei, nach einer Trennung ein „harmonisches“ Verhältnis zu bewahren, wenn Kinder beteiligt sind. „Wenn man Feindseligkeit hat, schadet man nur sich selbst“, erklärte sie.

Im Sommer bestätigten Orlando und Katy das Ende ihrer zehnjährigen Beziehung, nachdem es bereits Spekulationen über eine Trennung gegeben hatte. Ein Sprecher sagte damals: „Sie werden weiterhin als Familie zusammen gesehen werden, da ihre gemeinsame Priorität – und das wird sie immer sein – darin besteht, ihre Tochter mit Liebe, Stabilität und gegenseitigem Respekt großzuziehen.“

Einige Fans waren verwirrt, nachdem gemeinsame Urlaubsfotos der Ex-Partner auf Orlandos Instagram-Account aufgetaucht waren. Das löste Spekulationen um eine Versöhnung aus. In einem gemeinsamen Statement Anfang Juli enthüllten die Stars jedoch gegenüber ‚Page Six‘, dass sie „viele Monate“ damit verbracht hätten, ein stabiles Co-Parenting aufzubauen.