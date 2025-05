Film ‚Unterschätze Figur‘: Hayley Atwell liebäugelt mit Captain Carters Rückkehr ins MCU Hayley Atwell würde liebend gern noch einmal Peggy Carter im Marvel Cinematic Universe (MCU) spielen. Die 43-jährige Schauspielerin verkörperte die M.I.6. Agentin/Captain Carter im MCU von ‚Captain America: The First Avenger‘ (2011) bis ‚Doctor Strange in the Multiverse of Madness‘ (2022). Sie wäre begeistert über die Möglichkeit, ihre Heldin in einem zukünftigen Projekt wieder aufzunehmen. […]