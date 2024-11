Nach Vorwurf, "nicht so lustig" zu sein Mit Hugh Jackman: Ryan Reynolds schießt gegen Martha Stewart zurück

SpotOn News | 03.11.2024, 13:45 Uhr

Ryan Reynolds hat nach Martha Stewarts Aussage über ihn, privat "nicht so lustig" zu sein, mit einem Konter reagiert. Als er sich auf Social Media dazu äußerte, sprang ihm Hugh Jackman bei.

Ryan Reynolds (48) hat Martha Stewarts (83) Bemerkung, "nicht so lustig" zu sein, nicht auf sich sitzen lassen. Die Moderatorin hatte den Schauspieler in einer Rateshow von Bilt Rewards als "sehr ernst" abseits der Kameras beschrieben. Dieser kommentierte nun unter einem Post auf X (ehemals Twitter), der die Aussage aufgriff: "Ich würde ihr widersprechen. Aber das habe ich einmal versucht." Wie er weiter schrieb, sei sie "unerwartet flink. Nach einer Meile oder so hat sie die Lücke wirklich geschlossen."

Sein "Deadpool & Wolverine"-Co-Star Hugh Jackman (56) mischte sich ebenfalls in die Diskussion ein. "Endlich sagt es jemand", schrieb er unter den Beitrag.

I’d disagree with her. But I tried that once. The woman is unexpectedly spry. She really closed the gap after a mile or so. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 2, 2024

"Er kann lustig auftreten"

Stewart trat als Gast in der Game-Show "Rent Free" auf und musste die drei Promis erraten, mit denen die Befragten am liebsten Zeit verbringen würden. Im Verlauf brachte die Fernsehköchin in Bezug auf Reynolds an: "Er ist wahrscheinlich auf der Liste, nur weil er sich in seinen Filmen verhüllt und man sein Gesicht nicht sieht". Bevor der Schauspieler als Teil des Rankings offengelegt wurde, erwähnte sie, Reynolds sei "ein guter Schauspieler. Er kann lustig auftreten, aber er ist nicht lustig. Vielleicht kann er wieder lustig spielen."

Ihn würde sie "von der Liste streichen" und mit George Clooney (63) ersetzen. Mit ihm könne man nämlich "wirklich gut abhängen". Wie Stewart scherzte, handele sie sich mit ihren Aussagen Ärger ein, da Reynolds ihr Nachbar sei. Als angenehme Zeitgenossen, mit denen sie gerne Zeit verbringen würde, nannte sie allerdings Snoop Dogg (53) und Brad Pitt (60). Letzterer befand sich jedoch nicht in den Top drei der Befragten. Stattdessen nahm Taylor Swift (34) den ersten Platz ein, die von Stewart als "liebenswert" bezeichnet wurde.