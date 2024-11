Er kam vor 150 Jahren zur Welt Modeikone und Cousin von Lady Di: Zehn Fakten über Winston Churchill

Winston Churchill mit Queen Elizabeth II. (hub/spot)

SpotOn News | 30.11.2024, 09:47 Uhr

Dass Winston Churchill 90 Jahre alt wurde, ist bei seinen vielen Unfällen wohl ein Wunder. Hier gibt es mehr spannende Fakten über den Staatsmann, der vor 150 Jahren zur Welt kam und schon den Jumpsuit berühmt machte.

Winston Churchill (1874-1965) gilt als eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts und als einer der größten britischen Premierminister. Der Staatsmann, der Großbritannien durch den Zweiten Weltkrieg führte, glänzte allerdings noch auf anderen Gebieten. Hier gibt es spannende Fakten über Winston Churchill, der am 30. November 1874- also vor 150 Jahren – das Licht der Welt erblickte.

Winston Churchill war ein Verwandter von Prinzessin Diana

Der berühmte Premierminister gehörte wie Prinzessin Diana (1961-1997) zur Aristokratenfamilie Spencer. Sein voller Name war Winston Leonard Spencer Churchill. Die Verbindung zwischen den Vorfahren von Winston Churchill und Prinzessin Diana reicht viele Jahrhunderte zurück. Die gemeinsamen Urahnen sind Charles Spencer, der dritte Earl of Sunderland, und Lady Anne Churchill, die im Jahr 1700 heirateten. Aufgrund dieser Verbindung wird angenommen, dass Diana und Churchill sehr entfernt Cousin und Cousine waren.

Winston Churchill war halber Amerikaner

Der große britische Politiker war in Wirklichkeit zudem ein halber Amerikaner. Winston Churchill wurde als Sohn von Lord (1849-1895) und Lady Churchill (1854-1921) geboren. Sein Vater, Randolph Churchill, war ein hochrangiger britischer Politiker, seine Mutter, Jennie Jerome, stammt aus der New Yorker Society. Churchill wurde später zur ersten Person, der die Ehrenbürgerschaft der Vereinigten Staaten verliehen wurde (1963).

Churchill gehörte dem britischen Parlament unter sechs Monarchen an

Winston Churchill gehörte dem britischen Parlament mehrere Jahrzehnte lang an. Seine politische Karriere begann bei den Parlamentswahlen 1900. Seine Laufbahn erstreckte sich über die Regierungszeiten von Queen Victoria (1819-1901), Eduard VII. (1841-1910), George V. (1865-1936), Eduard VIII. (1894-1972), George VI. (1895-1952) und Elizabeth II. (1926-2022).

In seiner Karriere war Winston Churchill zweimal Premierminister: Zunächst vom 10. Mai 1940 bis zum 26. Juli 1945 und dann noch einmal vom 26. Oktober 1951 bis zum 6. April 1955.

Churchill machte vier Frauen einen Heiratsantrag, nur eine nahm an

In seiner Jugend verliebte sich Churchill offenbar häufig, meist jedoch erfolglos. Seinen ersten Heiratsantrag machte er der Society-Schönheit Pamela Plowden. Ein paar Jahre später fragte er angeblich die amerikanische Schauspielerin Ethel Barrymore, bald darauf versuchte er es bei Muriel Wilson, die als "schönstes Mädchen Großbritanniens" galt. Aber alle drei Frauen lehnten ab. Dann traf Churchill die Dame, die seine Ehefrau und engste Vertraute werden sollte: Clementine Hozier (1885-1977).

Die beiden heirateten im September 1908, die Ehe bestand 57 Jahre lang bis zu seinem Tod. Das erste Kind der Churchills, Diana, wurde 1909 geboren, Randolph 1911, Sarah 1914 und Marigold 1918. Sie starb 1921 an einer Sepsis. 1922 wurde das letzte Kind der Churchills, Mary, geboren. Noch im selben Monat kauften die Churchills das Anwesen Chartwell, das bis zu Winston Churchills Tod im Jahr 1965 ihr Zuhause bleiben sollte.

Winston Churchill bekam den Literaturnobelpreis

Winston Churchill war 40 Jahre alt, als er mit dem Malen begann, und erschuf mehr als 500 Gemälde. Der Politiker erhielt 1953 außerdem den Nobelpreis für Literatur für "seine meisterhafte historische und biografische Beschreibung sowie für seine brillante Redekunst, mit der er hohe menschliche Werte verteidigte". Er ist der einzige britische Premierminister, der bisher den Literaturnobelpreis erhalten hat.

Winston Churchill schaffte es in die Musikcharts

Winston Churchill hat es außerdem zweimal in die Musikcharts geschafft. Das erste Mal war er 1965, kurz nach seinem Tod, mit "The Voice Of", Aufnahmen seiner berühmtesten Reden, in den Charts. Später stieg er noch einmal in die Albumcharts ein, und zwar 2010 mit einer Platte zum 70. Jahrestag der Luftschlacht um England: "Reach For The Skies" von The Central Band of the Royal Air Force enthielt Reden des Staatsmanns.

Churchill war angeblich extrem unfallgefährdet

Dass Winston Churchill 90 Jahre alt wurde, hatte wohl viel mit Glück zu tun. Berichten zufolge holte er sich bereits als Jugendlicher eine Nierenverletzung, als er von einer Brücke sprang. Später ertrank er angeblich fast einmal in einem Schweizer See, er stürzte mehrmals von Pferden, kugelte sich die Schulter aus, als er in Indien von einem Schiff stieg, legte mit einem Flugzeug eine Bruchlandung hin, als er das Fliegen lernte, und wurde von einem Auto angefahren, als er in die falsche Richtung schaute, um die Fifth Avenue in New York zu überqueren. Keiner dieser Vorfälle hat ihn allerdings dauerhaft geschwächt.

Churchill war Jumpsuit-Fan

Churchill liebte nicht nur Zigarren und Fliegen zum immer perfekt sitzenden Anzug, er trug in seiner Freizeit gerne einen Einteiler. Oder gar nichts. Es heißt, dass sich das Personal des Weißen Hauses bei einem Besuch im Jahr 1941 an Churchills Exzentrik gewöhnen musste. Chefdiener J.B. West erklärte Berichten zufolge: "Wir gewöhnten uns an seinen 'Overall', die außergewöhnliche einteilige Uniform, die er jeden Tag trug, aber die Bediensteten konnten sich nie ganz daran gewöhnen, ihn nackt in seinem Zimmer zu sehen, wenn sie hochgingen, um Brandy zu servieren."

Filmliebhaber und Freund von Charlie Chaplin

Der Staatsmann soll auch eng mit Charlie Chaplin (1889-1977) befreundet gewesen sein. Die beiden trafen sich Ende der 1920er Jahre, als der britische Politiker nach Kalifornien reiste. Churchill und der Schauspieler aus London, der in den USA damals bereits zum Weltstar aufgestiegen war, waren angeblich politisch nicht immer einer Meinung, schätzten sich aber sehr. Chaplin war zweimal Churchills Gast in Chartwell, heißt es.

Diese Schauspielstars waren schon als Winston Churchill zu sehen

Dass Winston Churchill bis heute auch jungen Menschen ein Begriff ist, hat nicht nur mit dem Geschichtsunterricht zu tun. Der Politiker wird seit Jahrzehnten auf der Leinwand und im TV dargestellt, mehr als 60 Schauspieler sind schon in die Rolle des Staatsmannes geschlüpft. Darunter sind Stars wie Richard Burton (1925-1984) in "The Gathering Storm" (1974), Christian Slater (55) in "Churchill: The Hollywood Years" (2004), Brendan Gleeson (69) in "Into the Storm" (2002), Michael Gambon (1940-2023) in "Churchill's Secret" (2016) oder Brian Cox (78) in "Churchill" (2017). Gary Oldman (66) brachte die Darstellung des Winston Churchill in "Die dunkelste Stunde" 2018 den Oscar ein. In der Netflix-Erfolgsserie "The Crown" (2016-2017) war John Lithgow (79) als Churchill dabei.