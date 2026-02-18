Stars Monrose: So stehen Bahar und Mandy heute zueinander

Bahar Kizil

Bang Showbiz | 18.02.2026, 14:00 Uhr

Haben die ehemaligen Monrose-Bandkolleginnen heute noch Kontakt?

Bahar Kizil spricht Klartext über ihr Verhältnis zu Mandy Capristo.

Die beiden Sängerinnen wurden zusammen mit Senna Gammour als Teil der ‚Popstars‘-Band Monrose berühmt. Mittlerweile liegt die Gründung der Band fast 20 Jahre zurück. Angesichts des besonderen Jubiläums ist die Musik der Gruppe für viele Fans wieder aktuell. Bahar und Senna machen inzwischen erneut gemeinsame Sache und haben unter anderem einen Podcast ins Leben gerufen. Doch haben die Musikerinnen noch Kontakt zu Mandy?

Diese Frage beantwortete Bahar nun in einem Instagram-Video. „Nein. Aber ich habe aufgehört, traurig darüber zu sein“, erklärte sie vor versammelten Fans. Zu dem Clip schrieb die 37-Jährige: „Ja, ich werde oft gefragt, ob ich noch Kontakt zu Mandy habe. Und die ehrliche Antwort ist: Menschen verändern sich. Interessen verändern sich. Wege verändern sich. Und das ist okay.“

Diese Worte machen klar: Bahar hat sich mit der Distanz zu ihrer ehemaligen Bandkollegin abgefunden und empfindet keine Bitterkeit. „Ich bin nicht traurig, sondern dankbar“, betonte sie. „Dankbar für diese Zeit. Für alles, was wir erlebt haben.“ Abschließend stellte die ‚Even Heaven Cries‘-Interpretin klar: „Denn ohne Monrose wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Und ein Teil von mir wird diese Ära immer im Herzen tragen.“

Ihre offenen Zeilen sorgten für jede Menge begeisterter Kommentare. „Bahar ist einfach ein Mensch mit einem goldenen Herz“, schwärmte ein Nutzer. Ein weiterer Fan lobte sie mit den Worten: „Wundervoll ehrlich und diplomatisch geantwortet.“