Musik Morrissey sagt Konzert in Valencia ‚wegen Schlafmangel‘ ab

Morrissey - Brixton Academy October 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.03.2026, 11:00 Uhr

Der Sänger weigerte sich, in der spanischen Stadt aufzutreten, nachdem er in der Nacht offenbar kein Auge zubekam.

Morrissey hat ein Konzert in Valencia „wegen Schlafmangel“ gecancelt.

Der ehemalige The Smiths-Frontmann sollte am Donnerstag (12. März) in der spanischen Stadt auftreten. Der Gig wurde jedoch gestrichen, weil Morrissey wegen des lauten Las Fallas-Festivals nicht schlafen konnte. In einer Erklärung auf der Website ‚Morrissey Central‘ hieß es vor der Absage: „Nachdem Morrissey zwei Tage lang unterwegs war, erreichte er am Mittwochabend (11. März) spät sein Hotel in Valencia. Jede Form von Schlaf oder Ruhe in der Nacht war aufgrund von Festival-Lärm, lautem Techno-Gesang und Megafon-Durchsagen unmöglich.“

Weiter war zu lesen: „Diese Erfahrung hat Morrissey in einen katatonischen Zustand versetzt. Bitte prüfen Sie vor der Anreise zum heutigen Konzert, ob die Show unter diesen Umständen überhaupt möglich ist.“ Eine weitere Mitteilung bestätigte später, dass das Konzert nicht stattfinden würde: „Das für heute geplante Konzert in Valencia ist wegen Schlafmangel unmöglich geworden. Morrissey ist von Mailand nach Valencia gefahren, konnte dort jedoch wegen des Lärms nicht zur Ruhe kommen.“

Der Sänger beschrieb sein Hotel an der Plaza Manises als „unbeschreibliche Hölle“. Morrissey behauptete: „Es wird ein Jahr dauern, bis ich mich davon erhole. Und das ist noch untertrieben.“ Der ‚Suedehead‘-Interpret ist dafür bekannt, Konzerte kurzfristig abzusagen. Auf seiner aktuellen Tour hat er bereits sechs Termine gestrichen – darunter im Januar in St. Petersburg im US-Bundesstaat Florida wegen angeblicher „Künstlerkrankheit“. Damals erklärte Ticketmaster in einer Mitteilung: „Leider musste der Veranstalter Ihre Veranstaltung absagen. Sie müssen nichts unternehmen. Wir erstatten den Betrag automatisch auf die ursprüngliche Zahlungsmethode zurück, sobald wir die Gelder vom Veranstalter erhalten haben.“

Morrissey veröffentlichte erst vergangene Woche sein neues Soloalbum ‚Make-Up Is a Lie‘ – seine erste Platte seit mehr als fünf Jahren – und sprach über den langen Weg bis zur Veröffentlichung des Titeltracks. Auf ‚Morrissey Central‘ schrieb der 66-Jährige: „Das Warten fühlte sich manchmal wie eine Tragödie an, aber die Veröffentlichung von ‚Make-Up Is a Lie‘ heute ist wie ein Wiedersehen von Liebenden. Und nach mehrmaligem Hören scheint es, als hätte es schon immer existiert.“