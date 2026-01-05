Musik Morrissey sagt zwei Konzerte im Jahr 2026 ab

Morrissey - Wembley 2020 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.01.2026, 18:00 Uhr

Morrissey sagt zwei Konzerte im Jahr 2026 ab.

Morrissey hat zwei Termine seiner ‚Nude Tour‘ in Kalifornien abgesagt.

Der ehemalige Frontmann von The Smiths sollte am Samstag (03. Januar) im Agua Caliente Casino Rancho Mirage auftreten, doch das Konzert wurde wegen einer „unerwünschten Reaktion auf ein verschreibungspflichtiges Medikament“ verschoben. In einer Erklärung auf der Etix-Seite der offiziellen Website des Casinos heißt es: „Aufgrund einer unerwünschten Reaktion auf ein verschreibungspflichtiges Medikament wurde das ursprünglich für Samstag, den 3. Januar 2026, geplante Morrissey-Konzert verschoben. Bitte behalten Sie Ihre Tickets, da diese für einen neu angesetzten Termin gültig bleiben.“

Morrisseys nächster geplanter Auftritt sollte am Dienstag (06. Januar) in San Diego stattfinden, wurde jedoch ebenfalls gestrichen. Er hätte im San Diego Civic Theatre auf der Bühne stehen sollen, doch der Veranstaltungsort teilte auf Instagram mit: „Bitte beachten Sie, dass die für den 6. Januar im San Diego Civic Theatre geplante Morrissey-Veranstaltung abgesagt wurde. Rückerstattungen sind über die jeweilige Verkaufsstelle erhältlich.“ Ein weiterer Grund für die Absage wurde nicht genannt.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte sich Morrissey weder auf seiner offiziellen Website noch auf seinem Instagram-Account zu den Absagen geäußert. Der Sänger soll derzeit am 10. Januar im Boeing Center at Tech Port in San Antonio auftreten, bevor es am 13. Januar nach Oklahoma City und am 15. Januar nach St. Louis geht. Anschließend sind für diesen Monat noch drei weitere ‚Nude Tour‘-Konzerte geplant: am 17. Januar in Atlanta sowie zwei ausverkaufte Shows in Florida, in St. Petersburg und Hollywood. Bereits im November hatte Morrissey seine südamerikanischen ‚Nude Tour‘-Konzerte abgesagt, da er weiterhin mit „extremer Erschöpfung“ zu kämpfen hatte. Geplant waren Auftritte in Buenos Aires, São Paulo, Santiago, Lima und Bogotá zwischen dem 8. und 22. November, doch die Veranstaltungsorte informierten die Ticketinhaber über seine Entscheidung, die Shows abzusagen. Wenige Tage zuvor hatte Morrissey aus demselben Grund bereits zwei Konzerte in Mexiko gestrichen.