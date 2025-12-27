Musik Morrissey veröffentlicht Tracklist für neues Überraschungsalbum

Morrissey - Wembley 2020 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.12.2025, 11:24 Uhr

Der The Smiths-Star hat die Tracklist seines neuen Albums veröffentlicht, das sich von seinem zuvor angekündigten, aber unveröffentlichten Werk 'Bonfire of Teenagers' unterscheidet.

Morrissey hat die Tracklist seines neuen Albums veröffentlicht.

Der frühere The Smiths-Sänger gab vergangene Woche bekannt, dass er bei Sire Records unterschrieben hat. Obwohl zunächst angenommen wurde, dass er sein lange verzögertes Album ‚Bonfire of Teenagers‘ über das neue Label veröffentlichen würde, deutet die nun veröffentlichte Titelliste auf ein komplett neues Werk hin.

Die Liste mit zwölf Songtiteln, die Morrissey auf seinem Instagram-Account teilte, enthält nicht ‚Rebels Without Applause‘ – die bislang einzige Single aus ‚Bonfire of Teenagers‘, die 2022 erschien. Zu den neuen Titeln zählen: ‚The Monsters of Pig Alley‘, ‚Headache‘, ‚Make-Up Is a Lie‘, ‚The Night Pop Dropped‘, ‚You’re Right It’s Time‘, ‚Kerching Kerching‘, ‚Zoom Zoom the Little Boy‘, ‚Lester Bangs‘, ‚Boulevard‘, ‚Many Icebergs Ago‘, ‚Amazona‘ und ‚Notre-Dame‘. In seinem Post fügte Morrissey zudem das Logo von Sire Records hinzu.

In den vergangenen Jahren war Morrisseys Karriere von Schwierigkeiten geprägt. Im November 2020 trennte sich das Label BMG von ihm – eine Entscheidung, die der Sänger mit den „neuen Plänen für Diversität“ des Unternehmens in Verbindung brachte. Sein 14. Soloalbum ‚Bonfire of Teenagers‘ stellte Morrissey bereits 2021 fertig. Der Titelsong bezieht sich auf den Anschlag in der Manchester Arena im Jahr 2017. Obwohl die Veröffentlichung ursprünglich für Februar 2023 über Capitol Records geplant war, erklärte Morrissey Ende 2022, er habe sich „freiwillig“ sowohl von dem Label als auch von seinem Management getrennt und behauptete, das Album werde zurückgehalten.

Im vergangenen Jahr gab er zudem bekannt, ein weiteres neues Album fertiggestellt zu haben, das er bislang ebenfalls nicht veröffentlichen konnte. Gegenüber ‚Medium‘ sagte er: „Das zweite Album wurde Ende 2023 in Frankreich neu aufgenommen und erhielt einen neuen Titel. Wir haben die Hälfte der Songs verworfen und sechs neue aufgenommen – es ist also nicht mehr das Album vom Anfang des Jahres 2023.“