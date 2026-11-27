Stars Morten Harket hat durch Parkinson-Diagnose neue Wertschätzung für das Leben entwickelt

Morten Harket â€“ A Ha â€“ May 13 - 2013 Billboard Music Awards - Las Vegas â€“ Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.11.2026, 14:00 Uhr

Der A-ha-Frontmann betont, dass seine Parkinson-Diagnose für ihn nicht "verheerend" gewesen sei.

Seine Parkinson-Erkrankung hat Morten Harket dazu gebracht, vieles mit anderen Augen zu sehen.

Der A-ha-Frontmann betonte, dass die Diagnose für ihn kein „verheerender“ Einschnitt gewesen sei. Stattdessen habe sie ihm eine neue Wertschätzung für die Funktionsweise des menschlichen Körpers vermittelt. Der 67-jährige Sänger hatte im vergangenen Jahr öffentlich gemacht, dass bei ihm bereits 2022 die fortschreitende neurologische Erkrankung diagnostiziert worden war. Parkinson kann sich unter anderem auf Stimmung, Bewegungsfähigkeit, Schlaf und weitere Körperfunktionen auswirken. Für sein neues Album ‚Human Grace‘ griff Harket auf ältere Gesangsaufnahmen zurück, da ihm aufgrund der Nebenwirkungen seiner Parkinson-Medikamente die gesanglichen und instrumentalen Fähigkeiten nicht mehr wie früher zur Verfügung stehen.

Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Guardian‘ erklärte Harket, dass das Entstehen neuer Musik für ihn nach wie vor ein kreativer Entdeckungsprozess sei. „Es geht darum, zur Ruhe zu kommen und offen dafür zu sein, kleinste Unterschiede in der Stimmung wahrzunehmen und einen kleinen Samen aufzugreifen, aus dem etwas wachsen kann. Und dann wird aus dem Nichts plötzlich etwas Greifbares“, schilderte er. „Das hat sich für mich nie verändert.“ Bei A-ha habe ihm dafür allerdings häufig die nötige Zeit und Ruhe gefehlt, da seine Rolle als Frontmann viel Aufmerksamkeit beansprucht habe.

Verändert habe sich vor allem Harkets Zugang zu seinen musikalischen Fähigkeiten. „Für dieses Album haben wir alte Gesangsaufnahmen von mir gefunden, einige davon waren mehr als zehn Jahre alt“, berichtete der Künstler. Die Diagnose selbst habe ihn jedoch nicht am Boden zerstört. Vielmehr habe sie ihn abrupt aus seinem bisherigen Alltag gerissen und dazu gezwungen, sich neu zu orientieren und die Erkrankung zu verstehen.

„Einerseits habe ich den Zugang zu Fähigkeiten verloren, die ich mein ganzes Leben lang als selbstverständlich angesehen habe. Andererseits habe ich eine neue Wertschätzung für den Aufbau unseres Körpers als Organismus entwickelt“, erzählte der Norweger. Die Komplexität des eigenen Körpers sei schlicht beeindruckend und kaum zu begreifen.