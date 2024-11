Stars Motörhead-Star Lemmy: Sein Lieblings-Stripclub in London bewahrt seine Urne auf

Bang Showbiz | 28.11.2024, 14:00 Uhr

Lemmys Asche soll in einer Urne in seinem Lieblings-Stripclub Stringfellows in London aufbewahrt werden.

Nach dem Tod des legendären Motörhead- und Hawkwind-Musikers im Dezember 2015 im Alter von 70 Jahren wurden seine sterblichen Überreste an einigen der Orte verstreut, die er am meisten liebte, darunter sein geliebtes Restaurant Rainbow Bar and Grill in West Hollywood und das Bloodstock Festival in England.

Und jetzt wird der verstorbene Star auch zu seinem Lieblingslokal für Erwachsenenunterhaltung nach England zurückkehren. Eine Nachbildung der Urne des Künstlers auf dem Forest Lawn Cemetery in Hollywood, auf der er mit seinem charakteristischen Cowboyhut zu sehen ist, wird bei Stringfellows dauerhaft ausgestellt werden. Die Zeremonie ist für den 18. Dezember geplant und Motörhead-Manager Todd Singerman verriet in einem Interview mit ,The Sun‘: „Er liebte die entspannte Atmosphäre – und er hat sicherlich die Aussicht genossen. Ich weiß, dass er erleichtert ist, dass er so wieder einen seiner Lieblingsorte genießen kann.“ Auch Lemmys Motörhead-Bandkollege Phil Campbell wird im nächsten Monat an der Zeremonie teilnehmen. Einige der Überreste von Lemmy wurden zudem beim Wacken Open Air Festival in Norddeutschland verstreut, wo die Band im Laufe der Jahre zahlreiche Male aufgetreten war.