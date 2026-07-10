Stars Musikproduzent hielt Taylor Swifts Hochzeitseinladung für Spam – Ehefrau am Boden zerstört

Taylor Swift and Travis Kelce have dinner at Waverly Inn on October 15, 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.07.2026, 09:00 Uhr

Drama um die Hochzeit von Taylor Swift: Die Ehefrau eines Musikproduzenten fand erst nach der Feier heraus, dass ihr Mann eine Einladung erhalten hätte.

Ein Musikproduzent hielt die Einladung zur Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce für Spam – sehr zum Entsetzen seiner Ehefrau.

Melissa Garner Lee erzählte, dass ihr Mann Garret „Jacknife“ Lee eine Nachricht von der Managerin der ‚Love Story‘-Sängerin erhalten habe. Darin wurden die beiden eingeladen, Teil der 1.000 Gäste bei der Hochzeit von Taylor und Travis zu sein, die am vergangenen Freitag (3. Juli) im New Yorker Madison Square Garden stattfand. Doch Jacknife reagierte nicht auf die Nachricht. In einem Gastbeitrag für die ‚HuffPost‘ schilderte Melissa ihr Gespräch mit ihrem Mann über die verpasste Einladung: „‚Moment mal, warum waren wir nicht eingeladen? Da sind tausend Leute!‘ fragte ich meinen Mann Garret, einen bekannten Musikproduzenten aus Los Angeles. Während wir sprachen, scrollte ich durch Instagram und sah zu, wie die Prominenten nach und nach zur Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce im Madison Square Garden eintrafen.“

Anschließend habe ihr Mann kleinlaut zugegeben: „Ich habe eine Textnachricht bekommen, aber ich dachte, das wäre Spam.“ Melissa war völlig außer sich, als sie diese Worte hörte. „‚WAS?!‘, fragte ich völlig ungläubig. Ich spürte, wie mein Herz bis in die Fingerspitzen pochte, während ich weiter durch die Flut an Hochzeitsbeiträgen scrollte, die online auftauchten“, schilderte sie. Ihr Mann habe daraufhin erzählt, dass er eine Nachricht von Taylors Manager bekommen habe. Melissa zitierte ihn mit den Worten: „Aber ich habe nicht darauf geantwortet. Es klang einfach nicht nach ihm.“ Die Journalistin habe Jacknife mit den Worten zurechtgewiesen, dass die Nachricht wahrscheinlich von einer Assistentin stammte. Ihre Frustration sei „von Sekunde zu Sekunde größer“ geworden.

Melissa gab zu, dass Garret „offenbar reumütig“ gewesen sei, nachdem er die Einladung ignoriert hatte. Er habe gedacht, jemand wolle sich Zugang zu seinem Adressbuch verschaffen. Über ihr weiteres Gespräch schrieb sie: „‚Lass mich das richtig verstehen: Du willst mir also sagen, dass wir eingeladen waren … und du die Einladung nicht einmal geöffnet hast?‘, fragte ich. ‚Ja‘, sagte er achselzuckend. ‚Ich dachte wohl, jemand wollte mein Adressbuch hacken oder so.'“

Die Psychotherapeutin musste den Raum verlassen, weil sie „vor Frustration völlig fassungslos“ gewesen sei. Jacknife arbeitete mit Taylor an ihrem 2012 erschienenen Album ‚Red‘ zusammen. Damals nahmen Taylor und der Snow-Patrol-Frontmann Gary Lightbody ihren gemeinsamen Song ‚The Last Time‘ im Tonstudio des Produzenten im kalifornischen Topanga auf.