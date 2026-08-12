Musik Musikvideo zu ‚Taste‘: Jenna Ortega verrät alles über ihre brutalen Szenen mit Sabrina Carpenters

Jenna Ortega - 2025 Vanity Fair Oscar Party - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2026, 19:03 Uhr

Jenna Ortegas Szenen in Sabrina Carpenters Musikvideo zu ‚Taste‘ waren größtenteils improvisiert, da sie erst wenige Tage zuvor von der Rolle erfahren hatte.

In einer Szene beugt sich Jenna vor, um ihren Liebhaber zu küssen, der sich plötzlich in seine Ex-Freundin Sabrina verwandelt, und sie zerschneidet die Illusion mit einer pinkfarbenen Kettensäge.

Die 23-jährige Schauspielerin sagte jetzt gegenüber dem Magazin ‚Esquire‘: „Ich schwöre Ihnen, nichts an diesem Musikvideo war choreografiert. Wir sind einfach herumgerannt. Wir hatten keine Zeit, etwas vorzubereiten oder wirklich darüber zu sprechen.“ Das gleiche galt auch für die ikonische Kussszene, wie sie weiter verrät: „Ich stand da und küsste einen Mann. Dann sagte man mir, ich solle die Position halten. Ich blieb so stehen. Sabrina kam dazu. Sie küsste mich, und dann haben wir das einfach ein paar Mal gemacht. Es war also wie ein Karussell voller Liebhaber.“

Der ‚Wednesday‘-Star liebte außerdem, wie „camp und spaßig“ die Kettensägen-Action war. Sie sagte: „Die Kettensägen-Sequenz. Ich würde sagen, die hat sich einfach wirklich camp und lustig angefühlt, und wir hatten hübsche kleine Outfits an.“ Sie verriet weiter, dass Kettensäge auch einen „verrückten Namen, der auf Sabrina anspielte“ gehabt habe: „Sie hieß irgendwie ‚Espresso 3000‘ oder so ähnlich.“

Das blutige Spektakel beginnt mit einem Warnhinweis, in dem es heißt: „Hinweis für Eltern und Zuschauerwarnung: Das folgende Video enthält explizite Inhalte und zeigt drastische Gewalt, die für einige Zuschauer anstößig sein könnte. Es wird zur Vorsicht geraten.“

‚Espresso‘-Interpretin Sabrina (27) wusste von Anfang an, dass sie Jenna an ihrer Seite in dem Musikvideo haben wollte. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung schrieb sie auf Instagram: „Ich hatte dafür genau eine Person im Kopf, und das war die einzigartige @jennaortega. Sie auf dem Bildschirm zu sehen, ist wirklich ein wahr gewordener Traum, und ich bin so inspiriert, beeindruckt und begeistert von ihr.“ ‚Taste‘ war auf Sabrinas Chart-Erfolgsalbum ‚Short n’ Sweet‘ zu hören.