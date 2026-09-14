Musik My Chemical Romance deutet erstes Album seit 15 Jahren an

Gerard Way - Leeds Festival 2014 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.09.2026, 11:00 Uhr

My Chemical Romance könnten erstmals seit 15 Jahren wieder ein neues Studioalbum aufnehmen.

Frontmann Gerard Way hat verraten, dass die Band diesen Wunsch schon lange hegt – auch wenn bislang unklar ist, wann es tatsächlich dazu kommen könnte. Das bislang letzte Studioalbum der Rockband, ‚Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys‘, erschien 2010. Seit ihrer Wiedervereinigung im Jahr 2019 veröffentlichten Gerard Way, Ray Toro, Frank Iero und Mikey Way lediglich einen neuen Song: ‚The Foundations of Decay‘ aus dem Jahr 2022.

Bei einem Konzert am Samstagabend (12. September) im Alamodome in San Antonio, Texas, sprach Gerard nun ausführlicher über die Möglichkeit weiterer Musik. Die Band habe „schon immer wirklich ein weiteres Album machen“ wollen, sagte der 49-Jährige. Nun hoffe man, „dass das Leben uns erlaubt, das zu tun“.

Dabei sprach Gerard auch über den Tod seines engen Freundes und langjährigen Mitarbeiters Doug McKean. Der Produzent und Tontechniker starb im Juni 2022 im Alter von 54 Jahren unerwartet an einer Hirnblutung. Er hatte unter anderem an ‚The Black Parade‘, ‚Danger Days‘ und Gerards Soloalbum ‚Hesitant Alien‘ gearbeitet und zudem ‚The Foundations of Decay‘ produziert. „Doug war so etwas wie mein bester Freund“, sagte Gerard. McKean habe zeitweise praktisch bei seiner Familie zu Hause gelebt. Besonders emotional erinnerte sich der Sänger an ihre letzte Begegnung nach der europäischen ‚Swarm‘-Tour. Gerard sei begeistert nach Hause gekommen und habe sich gefreut, seinen Freund wiederzusehen. McKean habe allerdings nur kurz vorbeischauen können und sich mit den Worten verabschiedet, dass sie sich in der folgenden Woche sehen würden. „Und dann ist er gestorben“, sagte Gerard.

Der Verlust veränderte auch die musikalischen Pläne der Band. Nach ‚The Foundations of Decay‘ sei Gerard zunächst voller Energie gewesen. „Wir sollten wahrscheinlich mehr Songs machen. ‚Decay‘ war wirklich großartig, lasst uns weitermachen!“, habe er damals gedacht. Doch weniger als zwei Monate nach der Veröffentlichung starb McKean. „Dann passieren Dinge – das Leben passiert“, erklärte Gerard. Der Wunsch nach einem weiteren Album sei dadurch jedoch nicht verschwunden.

An die Fans gerichtet machte er deutlich, wie viel deren langjährige Unterstützung der Band bedeutet. „Ihr habt uns, ganz ehrlich, so lange am Leben gehalten“, sagte er. Deshalb hätten die Fans seiner Meinung nach auch ein weiteres Album verdient. Ein konkretes Versprechen wollte Gerard zwar nicht abgeben, seine Worte dürften bei den Anhängern dennoch für Hoffnung sorgen. „Wir würden das sehr gerne machen. Ich weiß nicht, wann es passieren wird, aber es wird großartig.“

Passend dazu kündigte My Chemical Romance Anfang der Woche eine neue Ausgabe von ‚The Black Parade‘ zum 20-jährigen Jubiläum an. Die Jubiläumsversion soll unter anderem neue Songs sowie ein neues Cover-Artwork des Künstlers James Jean enthalten.