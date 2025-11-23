Musik Myles Smith unterstützt Chappell Roan beim Thema ‚Grenzen setzen‘ zwischen Künstlern und Fans

Bang Showbiz | 23.11.2025, 11:41 Uhr

Myles Smith will, dass Grenzen zwischen Künstlern und Fans existieren.

Nachdem Chappell Roan sagte zuvor, Musiker sollten offen über das Setzen von Fan-Grenzen sprechen dürfen, ohne als „Schurke oder undankbar“ dargestellt zu werden. Nun stimmte der ‚Stargazing‘-Hitmaker zu, dass es ein „gewisses Maß an Grenzen“ geben muss – egal ob jemand in der Öffentlichkeit steht oder nicht.

„Jeder, der die Welt versteht, weiß, dass es eine natürliche Grenze geben sollte zwischen einem ‚Hi‘ oder einem Foto machen und dann irgendwie herauszufinden, welche Flugdaten jemand hat, und Tickets zu kaufen, um durch eine Sicherheitskontrolle zu kommen, um jemandem bis zum Flugzeug zu folgen“, sagte Myles gegenüber dem ‚Rolling Stone UK‘-Magazin. Irgendwo sei eine Grenze, sagte der Star, die Fans nicht überschreiten sollten. Er selbst war zwar noch nie Opfer von Stalking, wie er zugibt, doch er kann sich die Parallelen dazu gut vorstellen. „Wir mögen jemanden kennen, wir mögen dieser Person nahe sein, aber es gibt auch eine Grenze in alltäglichen menschlichen Beziehungen … Es sollte ein gewisses Maß an Grenzen in jeder Beziehung geben, egal ob das jemand im öffentlichen Blickfeld ist oder jemand, der einfach sein Leben lebt.“

Die ‚Pink Pony Club‘-Hitmakerin Chappell äußerte kürzlich ihre Ängste darüber, berühmt zu sein, in einem offenen Interview mit ‚The Face‘-Magazin. Sie sagte: „Ich habe das Gefühl, dass Ruhm einfach missbräuchlich ist. Die Stimmung – Stalking, Online-Hate, Leute, die dich nicht in Ruhe lassen, dich in der Öffentlichkeit anschreien – entspricht der Stimmung eines missbräuchlichen Ex-Ehemanns. So fühlt es sich an. Ich wusste nicht, dass es sich so schlimm anfühlen würde.“