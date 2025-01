Rückkehr zur Fashion Week Nach 15 Jahren: Barbara Meier feiert in Paris ihr Laufsteg-Comeback

Barbara Meier modelt in Paris. (ili/spot)

SpotOn News | 29.01.2025, 13:10 Uhr

Emotionales Comeback für Barbara Meier: 15 Jahre nach ihrem letzten Auftritt kehrte die "GNTM"-Gewinnerin von 2007 bei der Pariser Fashion Week auf den Laufsteg zurück. Die zweifache Mutter präsentierte Mode von Star-Designerin Lena Erziak.

Großer Moment für Barbara Meier (38): Die Gewinnerin der zweiten Staffel von "Germany's Next Topmodel" feierte am Dienstag in Paris ihr lang erwartetes Comeback auf dem Laufsteg. 15 Jahre nach ihrem letzten Catwalk-Auftritt bei dem Event in der französischen Hauptstadt präsentierte die Wahl-Österreicherin Mode der renommierten Haute-Couture-Designerin Lena Erziak.

"Die Fashion Week ist einfach was ganz Besonderes", schwärmte Meier im Interview mit dem Sender "RTL" vor ihrem Auftritt. Besonders freute sich das Model darüber, dass sich die Modewelt verändert hat: "Ich war damals mit […] 23 fast schon die Älteste. Und jetzt, mit 38, freue ich mich total, dass mittlerweile auch andere Frauen einfach gesehen werden dürfen."

Der Druck, den perfekten Modelkörper präsentieren zu müssen, plagt die gebürtige Ambergerin heute nicht mehr. "Mittlerweile hat mein Körper so viel geleistet", sagte sie selbstbewusst vorab der "Bild"-Zeitung. "Warum sollte ich mich da über eine Delle am Po beschweren?"

Vom Modelwettbewerb zur vielseitigen Karriere

Meier gewann 2007 als zweite Siegerin überhaupt die ProSieben-Castingshow von Heidi Klum (51). Nach ihrem Triumph startete sie eine erfolgreiche internationale Modelkarriere mit zahlreichen Magazin-Shootings und Laufsteg-Jobs. 2010 lief sie für Designer Wolfgang Joop (80) und seine Marke "Wunderkind". Ihren letzten Fashion-Week-Auftritt hatte sie ebenfalls 2010 – ebenfalls in Paris.

Seitdem hat sich viel getan: Sie absolvierte eine Schauspielausbildung in New York, nahm 2018 an der RTL-Show "Let's Dance" teil und heiratete 2019 den österreichischen Unternehmer Klemens Hallmann (49). Die beiden gemeinsamen Töchter des Paares erblickten 2020 und 2022 das Licht der Welt.

Model-Debüt von Henry Samuel

Bei der Haute-Couture-Show von Lena Erziak im Rahmen der Pariser Fashion Week feierte im Übrigen nicht nur eine Klum-Gewinnerin ihr Laufsteg-Comeback, sondern auch ihr ältester Sohn Henry Samuel (19) sein Model-Debüt. Nach Leni Klum (20) trat damit nun ein weiteres Kind der Modelmama in ihre großen Fußstapfen.

Heidi Klum teilte auf ihrer Instagramseite einen Clip von seinem Auftritt und schrieb dazu: "So stolz auf dich Henry." Und Schwester Leni staunte: "Mein kleiner Bruder ist jetzt gar nicht mehr so klein."