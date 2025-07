Musik Nach 16 Jahren: Oasis feiern triumphales Bühnen-Comeback

Liam and Noel Gallagher 2 - Oasis - July 2025 - Principality Stadium - Cardiff- Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.07.2025, 10:49 Uhr

Liam und Noel Gallagher traten in Cardiff erstmals wieder zusammen mit ihrer Band auf.

Oasis haben am Freitagabend (4. Juli) nach 16 Jahren ihr triumphales Bühnen-Comeback gefeiert.

Die Rockband aus Manchester – die in den 1990er-Jahren mit Hits wie ‚Wonderwall‘ und ‚Don’t Look Back In Anger‘ riesige Erfolge feierte – löste sich 2009 auf, nachdem sich die Brüder Liam und Noel Gallagher zerstritten hatten. Doch nun standen die Musiker wieder vereint auf der Bühne und feierten im Principality Stadium in Cardiff das große Comeback der Band.

Gemeinsam mit Paul „Bonehead“ Arthurs, Gem Archer, Andy Bell und Joey Waronker betraten die Gallaghers die Bühne. Liam bedankte sich bei ihren „wundervollen Fans“ für die jahrelange Treue.

Kurz vor Ende ihres Sets sagte der Sänger: „Es gibt viele Dinge, die ich euch sagen möchte, aber ich spreche kein Walisisch. Also, schöne Menschen – das war’s. Danke, dass ihr uns all die Jahre ertragen habt.“

Zwei Stunden zuvor hatte die Rockband die Bühne betreten – die Brüder standen dabei auf beiden Seiten von Bonehead – und eröffneten das Konzert mit ‚Hello‘, gefolgt von Hits wie ‚Acquiesce‘, ‚Morning Glory‘ und ‚Some Might Say‘.

Nach ihrem lang erwarteten Auftritt rief Liam den 75.000 Fans zu: „Hallo Leute, es ist viel zu lange her – schön, wieder da zu sein. Ja, ihr wunderbaren Menschen.“ Als die Band gerade den ruhigeren Teil des Konzerts beendete – mit Klassikern wie ‚Stand By Me‘ und ‚Cast No Shadow‘ – scherzte der 52-Jährige über die Ticketpreise. „Habt ihr alle eine gute Zeit, ja? Hat sich das Ticket für 40.000 Pfund gelohnt?“, witzelte der Musiker.

Die ‚Oasis Live ’25 Tour‘ führt die Rocker in weitere britische Städte sowie nach Irland, bevor sie nach Nordamerika, Südkorea, Japan, Australien und Südamerika reisen. Am 25. November endet die Tournee in São Paulo, Brasilien.