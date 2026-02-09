Musik Nach Abschiedstournee: The Eagles lösen sich 2026 endgültig auf

The Eagles Don Henley - Wembley Stadium 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.02.2026, 14:00 Uhr

The Eagles werden sich nach einer langen Abschiedstournee im Jahr 2026 endgültig auflösen.

Die 1971 gegründete Band, bekannt für ihren Hit ‚Hotel California‘, spielt seit 2023 Konzerte im Rahmen ihrer ‚The Long Goodbye‘-Tournee und tritt derzeit im Sphere-Veranstaltungsort in Las Vegas auf, wo sie bis Ende Februar zu sehen sein wird. Frontmann Don Henley hat nun jedoch betont, dass die Band kurz davor steht, sich endgültig zu trennen.

In einem Interview in der Sendung ‚CBS Sunday Morning‘ wurde er gefragt, ob die Eagles nun endgültig aufhören würden, und er erklärte: „Wissen Sie, ich denke, dieses Jahr wird es wahrscheinlich soweit sein. Ich habe so etwas schon einmal gesagt, aber ich habe das Gefühl, dass wir uns dem Ende nähern … Und das ist auch in Ordnung so.“ Auf die Frage, ob es definitiv das Ende für die Band sei, fügte er hinzu: „Ich denke schon, ja. Und ich bin damit einverstanden.“

Henley verriet weiter, dass er hofft, mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen, sich um seinen Garten zu kümmern und zu reisen, wenn er sich nicht mehr um seine Verpflichtungen gegenüber der Band kümmern muss. „Ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen und ich möchte mehr Zeit damit verbringen, Gemüse anzubauen, und ich möchte … Ich bin um die ganze Welt gereist, aber ich habe nicht viel davon gesehen, weil wir nur die Flughäfen, die Hotelzimmer und die Veranstaltungsorte sehen und nicht viel rauskommen, wissen Sie. Deshalb möchte ich gerne an einige Orte zurückkehren, an denen ich schon einmal war, und mehr von ihnen sehen, bevor alles verschwindet oder sich in Luft auflöst oder was auch immer“, so der Sänger.