Termin-Analyse von Januar bis April Nach Ausfall von Charles und Kate: Prinzessin Anne ist noch fleißiger

Prinzessin Anne gilt seit vielen Jahren als fleißigstes Mitglied der britischen Königsfamilie. Das stellte sie auch in den ersten Monaten von 2024 wieder unter Beweis. (ae/spot)

SpotOn News | 07.05.2024, 10:01 Uhr

Die Erkrankungen von König Charles und Prinzessin Kate haben den royalen Terminkalender ordentlich durcheinander gebracht. Die meisten Verpflichtungen absolvierte in den ersten Monaten des Jahres 2024 dabei einmal mehr Prinzessin Anne - die noch mehr arbeitete als im Vorjahreszeitraum.

Da König Charles III. (75) und Prinzessin Kate (42) in den ersten vier Monaten des Jahres krankheitsbedingt weitgehend ausgefallen sind, mussten andere Royals einspringen. Besonders Charles' Schwester erwies sich einmal mehr als wichtige Stütze der britischen Königsfamilie. Denn Prinzessin Anne (73) absolvierte fast ein Drittel aller Termine – und hat ihr ohnehin hohes Arbeitspensum 2024 noch einmal erhöht.

Auch Prinz Edward, Duke of Kent (88), und Prinz Richard, Duke of Gloucester (79), übernahmen mehr royale Pflichten als im Vorjahreszeitraum. Das berichtet die "britische Zeitschrift "Daily Mail" nach einer Analyse der royalen Termine im offiziellen Gerichtsrundschreiben.

Drei von elf Royals bestritten mehr Termine

Während sich der König und seine Schwiegertochter im Januar Operationen unterzogen und danach jeweils Krebs-Diagnosen erhielten, standen dennoch 548 Termine für die Royals an. Prinzessin Anne hat deshalb ihr seit Jahren hohes Arbeitspensum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum noch einmal um zwei Prozent erhöht. Bis Ende April nahm sie 172 Einsätze im Zeichen der Krone wahr, vier mehr als in den ersten vier Monaten des Jahres 2023. Anne war laut "Daily Mail" an fast doppelt so vielen Tagen im Dienst wie jedes andere Mitglied der Familie.

Von den wichtigsten elf arbeitenden Royals haben indes trotz der personellen Krise nur drei ihr Arbeitspensum erhöht. Neben Anne waren das die beiden Cousins der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022), die trotz ihres Alters mehr Termine übernahmen. Beide absolvierten fünf zusätzliche Auftritte, blieben aber dennoch mit 52 Terminen (Prinz Richard) und 31 Terminen (Prinz Edward) weit hinter Anne.

Anne, Edward und Sophie bilden die Top 3

Charles' Bruder Prinz Edward, Herzog von Edinburgh, (60) und seine Frau Sophie (59) haben zwar weniger Termine als im Vorjahreszeitraum absolviert, waren aber dennoch neben Anne am meisten unterwegs. Edward übernahm 82 Termine, Sophie 62.

Thronfolger Prinz William (41) hingegen hat seine Arbeitszeit reduziert, um sich auf die Betreuung seiner Frau und den drei Kindern zu konzentrieren. Aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme konnte Kate in diesem Jahr bisher keine offiziellen Aufgaben wahrnehmen. William hat im in den ersten vier Monaten des Jahres 28 Termine durchgeführt, gegenüber 50 im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Auch Königin Camilla (76) war übrigens weniger unterwegs: Sie absolvierte 42 Termine statt zuvor 56.

König Charles könnte jetzt wieder mehr im Einsatz sein

Die Gesamtzahl der offiziellen königlichen Engagements ist insgesamt in den ersten vier Monaten des Jahres 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 25,6 Prozent gesunken. Nachdem die Krebs-Behandlung beim König jedoch gut anzuschlagen scheint und sich erstmals am 30. April wieder bei einem offiziellen Auftritt zeigte, könnte sich die Zahl nun wieder steigern. Es wird erwartet, dass Charles III. im Mai und Juni mehr im Einsatz sein wird. So könnte er am 80. Jahrestag des D-Day in der Normandie und anderen wichtigen Terminen im königlichen Kalender teilnehmen, wie Trooping the Colour und Royal Ascot im Juni. Im Oktober will er gemeinsam mit Camilla zum Treffen der Regierungschefs des Commonwealth nach Samoa zu reisen und Australien zu bereisen.