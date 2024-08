Die Models im Interview Nach dem „GNTM“-Sieg: So ging es mit Jermaine und Lea weiter

Lea und Jermaine sind "Germany's next Topmodel" 2024. (eyn/spot)

SpotOn News | 03.08.2024, 17:56 Uhr

In der 19. Staffel von "Germany's next Topmodel" wurden erstmals zwei Sieger gekürt: Lea und Jermaine. Im Interview verraten die beiden, wie sich ihre Leben seitdem verändert haben.

Seit dem Sieg bei "Germany's next Topmodel" hat sich viel für Lea Oude Engberink (25) und Jermaine Kokoú Kothé (19) geändert. Im Interview zum Launch einer neuen Fila-Kampagne verraten sie, wie "intensiv" und "krass" sie die Wochen nach dem Finale der 19. "GNTM"-Staffel erlebt haben.

Bereits während der Castingshow wurden die beiden zusammen für ein Shooting der Sport- und Streetwearmarke gebucht. Auch für die Fortsetzung der "La Dolce FILA"-Kampagne, die passend zum Motto in der Fila-Heimat Italien aufgenommen wurde, standen Lea und Jermaine gemeinsam vor der Kamera.

"Sehr, sehr surreal"

Dass gerade sie bei "GNTM" von Heidi Klum (51) zu den Siegern gekürt wurden, können sowohl Jermaine als auch Lea auch zwei Monate später noch nicht richtig glauben. "Mir geht's super. Mir ging es nie besser. Es ist alles sehr, sehr surreal", erzählt der 19-Jährige. Er fange erst langsam an, das Geschehene zu verarbeiten und sei dankbar für alle Erlebnisse. So geht es auch seiner Mitgewinnerin Lea: "Auch wenn das jetzt schon etwas her ist, kann ich es immer noch nicht realisieren." Die Zeit bei "GNTM" sei "ein Traum, den man leben durfte und der in Erfüllung gegangen ist".

Jeden Tag Termine

Viel Zeit zum Reflektieren bleibt den beiden Models allerdings nicht – seit ihrem Sieg sind sie viel beschäftigt. "Ich habe mir schon vorher vorgestellt, dass ich sehr viel unterwegs sein werde, aber nicht, dass es so viel sein wird. Ich bin wirklich gefühlt jeden Tag irgendwo anders, in einer anderen Stadt oder einem anderen Land", berichtet Jermaine. Die Erfahrungen seien "sehr intensiv" – und dementsprechend auch sehr anstrengend.

"Es reißt schon an den Nerven", gesteht der Kasseler, der auch als Content Creator erfolgreich ist. Sein Auftritt bei der Berliner Fashion Week, wo er wie Lea für Kilian Kerner über den Runway schritt, "war schon eine schöne Erfahrung, aber auch eine krasse Erfahrung, weil du halt so viel Druck von außen hast".

Lea steht Jermaine in Sachen Termine in nichts nach. "Man merkt es schon, dass jetzt super viele Jobs kommen, man überall auf Events eingeladen wird, die Leute auf der Straße einen noch mehr ansprechen", erzählt sie im Interview. Sie könne sich gar nicht mehr erinnern, wann "ich drei Tage am Stück zu Hause war. Meine Wohnung sehe ich sehr, sehr wenig." Zeit mit ihren Familien komme deshalb etwas zu kurz – die beiden versuchen aber, täglich mit ihren Liebsten zu telefonieren.

Weiterhin gemeinsame Jobs – aber auch einzeln

Lea und Jermaine werden durch ihren gemeinsamen Gewinn in der Modelshow oft als Duo wahrgenommen. "Wir haben ein paar Sachen zusammen, aber auch ein paar Sachen getrennt, was ich eigentlich ganz cool finde, weil man so trotzdem noch als Individuum wahrgenommen wird und nicht nur als Jermaine und Lea", erklärt die 25-Jährige. Die gemeinsamen Engagements mit ihrem Kollegen genieße sie aber ebenso.

Dass sie nun wieder für Fila zu sehen sind, sei ein unbeschreibliches Gefühl. "Es macht einen einfach nur stolz. Man hatte ja schon dieses Gefühl vor Ort, als die Bilder gemacht wurden. Aber sich hier im kompletten Store hängen zu sehen mit den Produkten dazu, oder auch in diesem riesigen Schaufenster, das ist unglaublich", schwärmt Lea.

Die beiden hätten niemals damit gerechnet, nach ihrem ersten Booking gleich zwei Kampagnen für die Marke shooten zu dürfen, betont Jermaine. "Deswegen ist es noch schöner, sich nicht nur zusammen auf dem Cover zu sehen, sondern mit der Fila-Kampagne unter anderem auch bei Deichmann. Es ist schon ein sehr, sehr schönes Gefühl."

Für Luna Schweiger sind sie der "Perfect Fit"

Wie gut die beiden harmonieren, zeigt sich in den gemeinsamen Bildern – und das kommt auch bei der Außenwelt an. Schauspielerin Luna Schweiger (27), die das Fila-Event moderierte, ist begeistert von dem Duo. "Ich muss sagen, sie sind der Perfect Fit. Sie sind beide wunderschön, inside and out. Mega entspannt. Lässig. Sie verkörpern dieses Sportliche mit Eleganz einfach perfekt", lobt sie die beiden im Interview.