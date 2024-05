"Am Boden zerstört" Nach Gerüchten über Ehekrise: Jennifer Lopez sagt Tournee komplett ab

SpotOn News | 31.05.2024, 22:00 Uhr

Schon seit Wochen halten sich hartnäckig Gerüchte über eine Ehekrise zwischen Ben Affleck und Jennifer Lopez. Jetzt hat die Sängerin ihre geplante Sommertour komplett abgesagt. Lopez will nach eigener Aussage mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen.

Jennifer Lopez (54) hat ihre anstehende Nordamerika-Tour gecancelt. Zwischen dem 26. Juni und 17. August sollte die "This Is Me… Live"-Tournee den Popstar durch die USA und Kanada führen. Doch wie unter anderem das US-Promiportal "Page Six" berichtet, hat Lopez ihre geplante Tour abgesagt, um mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Die Sängerin hat sich auch mit einem persönlichen Statement an ihre Fans gewandt.

Jennifer Lopez ist "am Boden zerstört, weil ich euch im Stich gelassen habe"

In ihrem "On The JLo"-Newsletter zeigt sich Lopez "Page Six" zufolge "untröstlich" über die Absage ihre Tournee. "Ich bin tief betrübt und am Boden zerstört, weil ich euch im Stich gelassen habe", schreibt die 54-Jährige weiter, und fügt hinzu: "Ihr sollt wissen, dass ich das nicht tun würde, wenn ich es nicht für absolut notwendig hielte". Weiter verspricht Lopez, dass sie "es wiedergutmachen werde".

Ist eine Ehekrise mit Ben Affleck der Grund für die Absage?

Auch der Tournee-Veranstalter Live Nation hat die Absage bestätigt. In einem Statement der Entertainment-Firma heißt es: "Jennifer nimmt sich eine Auszeit, um bei ihren Kindern, ihrer Familie und engen Freunden zu sein."

Die Absage von Lopez' "This Is Me… Live"-Tour erfolgt, nachdem sich seit Wochen Gerüchte über eine Ehekrise zwischen der Sängerin und ihrem Gatten Ben Affleck (51) halten. Diese kamen zuerst auf, als Lopez die diesjährige Met Gala solo besuchte. Daneben soll Affleck auch aktuell nicht im gemeinsamen Haus im Nobelvorort Beverly Hills wohnen. Als möglicher Grund für die räumliche Trennung werden in US-Medien jedoch auch Dreharbeiten des Hollywoodstars genannt. Weder Affleck noch Lopez haben sich bislang öffentlich zu den aktuellen Gerüchten geäußert.