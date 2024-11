Wird er als neues Gesicht angekündigt? Nach Jury-Gerüchten: Bushido als Stargast im „DSDS“-Finale angekündigt

SpotOn News | 07.11.2024, 12:50 Uhr

Laut Gerüchten soll Bushido bald Pietro Lombardi in der "DSDS"-Jury ersetzen. Jetzt wurde der Rapper vom Sender RTL als Stargast im Finale der diesjährigen Staffel angekündigt.

Hat Rapper Bushido (46) bald einen neuen TV-Job? Die Gerüchteküche brodelt, denn angeblich soll der Musiker in der kommenden Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" Juror Pietro Lombardi (32) ersetzen. Wie die "Bild"-Zeitung zudem berichtete, wollte RTL offenbar unabhängig von Lombardis heftigen Streit mit seiner Verlobten Bushido für die Jury gewinnen. Der Sender wollte sich bisher nicht an den Spekulationen zum möglichen Juror-Wechsel beteiligen, kündigte Bushido jedoch jetzt als Stargast für das "DSDS"-Live-Finale am kommenden Samstag (9. November) an (ab 20:15 Uhr aus den Kölner MMC Studios). Darin kämpfen vier Männer um den Sieg der 21. Staffel der RTL-Castingshow.

In einem Beitrag von "Punkt 7" vom 7. November erklärt Bushido zu seinem Stargast-Auftritt: "Ich bin so aufgeregt, am Samstag ist es so weit, ich bin beim großen 'DSDS'-Live-Finale mit dabei. Ich hoffe, ihr seid auch mit dabei. Ich freue mich, das wird grandios. Wir haben uns da was Cooles überlegt." Welche Funktion er genau übernehmen wird, bleibt also offen. Wird er womöglich als neues Jury-Gesicht vorgestellt?

Pietro Lombardi, der die diesjährige Jury mit Dieter Bohlen (70), Beatrice Egli (36) und Loredana (29) bildet, hatte bereits auf die Gerüchte reagiert und der "Bild"-Zeitung erklärt: "Ich glaube erst, dass ich raus bin bei 'DSDS', wenn RTL mich anruft und es mir sagt. Bislang ist dies nicht der Fall. Ich konzentriere mich jetzt auf unsere Live-Show am kommenden Samstag. Unsere großartigen Teilnehmer haben ein tolles Finale verdient." Sollte es zu seinem Abschied kommen, "wäre ich sehr traurig. 'DSDS' ist für Dieter und mich mehr als nur ein Job. Mir geht es dabei nicht ums Geldverdienen. 'DSDS' ist eine Herzenssache für mich." 2011 gewann Lombardi die achte "DSDS"-Staffel und startete damit seine Karriere. 2019 saß der Sänger dann erstmals in der Jury.

Alle Fakten zum "DSDS"-Finale

Unter den Top 4, die als Finalisten am Samstag antreten werden, sind Nissim Mizrahi (61) aus Hamburg, Philip Matas (25) aus Heidenheim, Christian Jährig (30) aus Reichertshofen und Tom Mc Conner (23) aus Duisburg. Sie kämpfen um 100.000 Euro Preisgeld und einen Plattenvertrag mit dem neuen "DSDS"-Labelpartner Telamo.

Es sind Veröffentlichungen der Finalsongs sowie eines Weihnachtsalbums mit dem Titel "Deutschland sucht den Superstar X-Mas" geplant. Das Album mit Coversongs wird ab 29. November erhältlich sein. Laura Wontorra (35) führt durch das Finale, bei dem am Ende ein Zuschauer-Voting über den Sieger entscheiden wird. Die Castingshow ruft bereits dazu auf, sich für die nächste Staffel zu bewerben. Zudem wird es am Finaltag am 9. November, ebenfalls in den MMC Studios, ein offenes Casting geben.