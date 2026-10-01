Stars Nach Schüssen auf Rihannas Villa: Frau wegen versuchten Mordes angeklagt

Rihanna at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.10.2026, 09:00 Uhr

Ivanna Lisette Ortiz wurde wegen versuchten Mordes angeklagt, nachdem sie Berichten zufolge das Feuer auf Rihannas Villa eröffnet haben soll.

Eine 36-jährige Frau ist wegen versuchten Mordes angeklagt worden, nachdem sie angeblich auf Rihannas Villa in Beverly Hills geschossen hatte.

Ivanna Lisette Ortiz, eine zugelassene Sprachtherapeutin aus Orlando im US-Bundesstaat Florida, soll im März mit einem Gewehr im AR-Stil mehrere Schüsse auf Rihannas Anwesen abgegeben haben.

Die Staatsanwaltschaft von Los Angeles County bestätigte, dass Ortiz wegen versuchten Mordes sowie in zehn Fällen wegen schwerer Körperverletzung mit einer Angriffswaffe und in drei Fällen wegen des Abfeuerns einer Schusswaffe auf ein bewohntes Haus oder einen bewohnten Wohnwagen angeklagt wurde.

Der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles County, Nathan J. Hochman, sagte: „Jeder Mensch verdient es, sich in seinem Zuhause und in dessen Umgebung sicher zu fühlen. Auf ein bewohntes Haus zu schießen, ist ein schweres und gewalttätiges Verbrechen, das sowohl rücksichtslos als auch gefährlich ist. Es ist reines Glück und nicht etwa Zurückhaltung, dass niemand getötet oder verletzt wurde.“

Rihanna, ihr langjähriger Partner A$AP Rocky, ihre drei Kinder, ihre Mutter und zwei Mitarbeiter befanden sich allesamt auf dem Anwesen, als Ortiz dort angeblich das Feuer eröffnete.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft schoss Ortiz außerdem auf ein nahegelegenes Grundstück, auf dem sich zwei Menschen aufhielten. Ortiz, die zuvor kryptische Beiträge in den sozialen Medien veröffentlicht hatte, die offenbar auf die ‚Umbrella‘-Interpretin Bezug nahmen, plädierte im März vor dem Superior Court in Los Angeles auf nicht schuldig. Das Motiv für die Schüsse, bei denen niemand verletzt wurde, ist weiterhin unklar.

Kürzlich hatte ein Insider enthüllt, dass Rihanna von dem Vorfall „zutiefst erschrocken“ gewesen sei. Die Sängerin, die mit Rocky die Kinder RZA (4), Riot (3) und Rocki (12 Monate) hat, konnte demnach nicht verstehen, warum es jemand auf sie oder ihre Familie abgesehen haben könnte. „Rihanna hörte die Schüsse, war zunächst aber verwirrt und wusste nicht, was passiert war“, offenbarte der Insider gegenüber ‚People‘.