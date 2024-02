Parade der Kansas City Chiefs Nach Schüssen: Patrick Mahomes „betet“ für Kansas City

Patrick Mahomes bei der Parade in Kansas City. (jom/spot)

SpotOn News | 14.02.2024, 23:55 Uhr

Am Rande der Siegesparade der Kansas City Chiefs in ihrer Heimatstadt sind Schüsse gefallen. Mindestens ein Mensch ist gestorben. Star-Quarterback Patrick Mahomes schrieb auf X, er bete für die Stadt.

Die Siegesparade der Kansas City Chiefs in ihrer Heimatstadt, drei Tage nach ihrem Sieg gegen die San Francisco 49ers beim Super Bowl, ist wegen einer Gewalttat vorzeitig beendet worden.

Video News

Wie die Polizei auf X, vormals Twitter, bekanntgab, fielen am Rande der Veranstaltung Schüsse. Ein Mensch ist dabei getötet worden, 10 bis 15 weitere sind teilweise schwer verletzt, sagte Polizei-Chefin Stacey Graves in einer Pressekonferenz, die auf Twitter übertragen wurde. Zwei bewaffnete Verdächtige seien festgenommen worden.

Update on shooting at Union Station after Chiefs Parade. https://t.co/vFj50HneBH — kcpolice (@kcpolice) February 14, 2024

Patrick Mahomes: "Ich bete für Kansas City"

Zuvor feierten Tausende, überwiegend rot gekleidete Fans den Sieg der Kansas City Chiefs in der Stadt. Die Stadtverwaltung hatte die Zahl der Zuschauer auf über eine Million geschätzt. Die Schüsse fielen westlich des Bahnhofs Union Station in der Nähe des Parkhauses. Die Menschen wurden aufgefordert, das Gebiet so schnell wie möglich zu verlassen. Star-Quarterback Patrick Mahomes (28) äußerte sich auf X mit drei gefalteten Händen und den Worten: "Ich bete für Kansas City."

Praying for Kansas City… 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 — Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) February 14, 2024

Der Vorfall soll sich gegen Ende der Siegesfeier ereignet haben. Auch Travis Kelce (34) hatte an der Parade teilgenommen, soll sich aber ohne seine Freundin Taylor Swift (34) gezeigt haben. Zum Zeitpunkt der Schüsse stand er zusammen mit seinen Kollegen auf offenen Bussen, in denen sie sich den jubelnden Zuschauern präsentierten. Das gesamte Team sei in Sicherheit, versicherte der Bürgermeister der Stadt, Quinton Lucas.