Nach SPS-Diagnose: Céline Dion ist zurück auf dem roten Teppich

Céline Dion und ihr Sohn bei dem Event in New York City. (hub/spot)

SpotOn News | 18.06.2024, 07:43 Uhr

In New York feiert Céline Dion ihre neue Doku. Die am Stiff-Person-Syndrom erkrankte Sängerin, die in den vergangenen Jahren kaum in der Öffentlichkeit auftrat, schritt über den roten Teppich und hielt eine emotionale Rede.

Céline Dion (56) hat sich auf dem roten Teppich zurückgemeldet. Die Sängerin erschien mit ihrem Sohn René-Charles Angélil (23) bei einer Vorführung ihrer neuen Dokumentation "I Am: Celine Dion" in New York City. In dem Film von Prime Video gibt sie einen Einblick in ihr Leben und ihren Kampf mit einer seltenen neurologischen Erkrankung, dem Stiff-Person-Syndrom (SPS).

Auf dem roten Teppich glänzte Dion in einem ganz in Weiß gehaltenen Look, bestehend aus einem langen Rock und einer eleganten langärmeligen Bluse, die eine Schleife zierte. Dazu kombinierte sie einen silbernen Gürtel, passende Armreifen und Ohrstecker. René-Charles entschied sich für einen schwarzen Anzug, den er mit weißem Hemd und dunkler Krawatte trug. Der 23-Jährige sowie die Zwillinge Nelson und Eddy (13) sind die Kinder von Dion und ihrem verstorbenen Ehemann René Angélil (1942-2016).

Seit der Diagnose SPS im Jahr 2022 hat sich Céline Dion weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie hatte aber im Februar einen Überraschungsauftritt bei den Grammy Awards 2024. Sie erhielt damals Standing Ovations, als sie die Bühne betrat, um den Preis für das Album des Jahres an Taylor Swift (34) zu überreichen.

Céline Dion hält kurze Ansprache

Auch in New York betrat Dion dem "People"-Magazin zufolge nun die Bühne, um kurz über "I Am: Celine Dion" zu sprechen. Die 56-Jährige sagte dem Publikum demnach, dass es die größte Menschenmenge sei, vor der sie seit Jahren gestanden habe. Sie fügte laut "People" hinzu: "Natürlich wäre ich nicht hier ohne die tägliche Liebe und Unterstützung durch meine wunderbaren Kinder. Danke, René-Charles. Danke, Nelson. Danke, Eddy. Vielen Dank", sagte sie.

Die Sängerin fuhr dem Bericht zufolge fort: "Und danke euch, meinen Fans, eure Teilnahme an meiner Reise war ein unermessliches Geschenk. Eure nicht enden wollende Liebe und Unterstützung haben mich zu diesem Moment gebracht." Außerdem erklärte Dion offenbar mit Tränen in den Augen: "Ich kann nicht glauben, was für ein Glück ich habe, dass ich meine Freunde in meinem Leben habe." Und: "Ich danke euch allen aus tiefstem Herzen dafür, dass ihr Teil meiner Reise wart. Dieser Film ist mein Liebesbrief an jeden von euch." Sie hoffe, "alle sehr bald wiederzusehen", schloss sie unter Standing Ovations der Zuhörer. "I Am: Celine Dion" ist ab dem 25. Juni zu sehen.