Paar aus "Goodbye Deutschland" Nach Trennung: Steff Jerkel macht Peggy Jerofke nochmal einen Antrag

"Goodbye Deutschland"-Star Steff Jerkel hat während der Eröffnung zu seiner neuen Bar um die Hand seiner Liebsten angehalten. (ae/spot)

SpotOn News | 11.06.2024, 15:07 Uhr

Steff Jerkel hat um die Hand seiner Liebsten Peggy Jerofke angehalten. Bereits vor einigen Jahren verlobte sich das "Goodbye Deutschland"-Paar, trennte sich jedoch 2022. Doch dank ihrer Tochter blieben sie weiterhin verbunden - und näherten sich wieder an.

Das aus verschiedenen TV-Sendungen bekannte Paar Steff Jerkel (54) und Peggy Jerofke (48) hat sich verlobt – zum zweiten Mal. Beide sind schon mehr als 20 Jahre miteinander verbunden und haben eine sechsjährige Tochter. 2022 hatten sich die beiden Mallorca-Auswanderer jedoch getrennt. Erst im April 2024 verkündeten sie, dass sie wieder zusammengefunden haben.

Verlobung in der neuen Bar

Am 10. Juni machte der gebürtige Hamburger dann erneut Nägel mit Köpfen: Bei der Eröffnung seines neuen Lokals "Sharky's Bar" in Cala Ratjada ging er vor seiner Liebsten auf die Knie. "Ich habe Ja gesagt", verkündete die künftige Braut glücklich einen Tag später auf ihrer Instagramseite. Dazu veröffentlichte sie zwei Fotos. Das eine zeigt den Moment der Verlobung, als Steff Jerkel ihr die Ringschachtel entgegenstreckte. Die zweite Aufnahme zeigt eine jubelnde Jerofke mit einem übergroßen Verlobungsring-Ballon überm Arm. Promi-Freundin Danni Büchner (46) schickte einen digitalen Glückwunsch, Mola Adebisi (51) kommentierte mit den Worten "Das war aber auch überfällig".

Auch die Sendung, durch die das Paar bekannt wurde, teilte die Liebes-Nachricht. Auf der Instagramseite von "Goodbye Deutschland" heißt es: "Tolle Neuigkeiten von Peggy und Steff! Nach vielen Jahren Beziehung und einer gemeinsamen Tochter folgte die Trennung 2022. Doch vor ein paar Monaten fanden sie wieder zueinander. Jetzt hat Steff seiner Peggy die wohl bedeutendste Frage gestellt: 'Willst du mich heiraten?' Und sie hat natürlich JA gesagt!" Dazu ist auch ein kurzes Video von der Verlobung zu sehen. Das VOX-Kamerateam war ebenfalls dabei, sodass die Szenen wohl bald im Fernsehen zu sehen sein werden.

Erste Verlobung an ihrem 39. Geburtstag

Dabei war das Paar schon einmal verlobt. Der "Mallorca Zeitung" verriet Peggy Jerofke erst vor Kurzem: "Wir hatten uns an meinem 39. Geburtstag im Skiurlaub verlobt." Damals habe er sie im Hotelzimmer gefragt. Jedoch habe die Verlobung unter keinem guten Stern gestanden. "Zweimal den Verlobungsring verloren, einmal wiedergefunden, beim zweiten Mal leider nicht." Für eine Hochzeit hatte das Paar dann auch keine Zeit, da sie auf Mallorca ein Restaurant nach dem anderen aufmachten. Einen zweiten Antrag plante Steff Jerkel wohl schon vor der Trennung 2022, wie sie ebenfalls der "Mallorca Zeitung" verriet.

Doch dann kam das Liebes-Aus nach mehr als 24 gemeinsamen Jahren. Ende 2022 erklärten sie, dass sie sich auseinandergelebt hätten. Durch Tochter Josephine verbrachten sie aber weiterhin viel Zeit miteinander und reisten auch in den Familienurlaub. In der VOX-Sendung "Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku" wurde dann bekannt gegeben, dass die beiden Gastronomen wieder ein Paar sind. Ob sie nun nach der erneuten Verlobung auch endlich heiraten werden, bleibt abzuwarten.

Bekannt durch Auswanderer-Doku

Seit 2014 werden sie von der VOX-Sendung "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" begleitet. Seitdem waren sie auch in etlichen anderen Formaten zu sehen. 2021 nahmen sie an der RTL-Show "Sommerhaus der Stars" teil. 2023 trat Peggy Jerofke bei "Kampf der Realitystars" auf RTLzwei an. Im Dezember 2023 gewann Steff Jerkel die zweite Staffel von "Das große Promi-Büßen" auf ProSieben.